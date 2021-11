Black Friday: lojas vendem roupas por metade do preço original; confira

A Black Friday é uma das principais datas para procurar por descontos em todo o país. Um levantamento realizado pela Promobit, plataforma de descontos, mostrou que roupas e calçados lideram as intenções de compra na data (36% das respostas), ocupando o tradicional lugar dos smartphones. "Além disso, muitos brasileiros deixaram de comprar roupas por ficarem mais tempo em casa, reflexo do Home Office e quarentena, e com a queda do número de casos de covid, as pessoas estão voltando a sair mais de casa e isso eleva a busca por novas roupas", diz Fabio Carneiro, CEO do Promobit.

Somando esse fator ao dado de que 63% dos brasileiros pretendem fazer ao menos uma compra nesse período, segundo o Google, as varejistas não perderam tempo.

Veja abaixo alguns descontos para a data:

Hering

A varejista vai oferecer descontos de 60%. No site, é possível encontrar algumas peças em promoção:

Renner

A varejista vai oferecer desconto progressivo: deve 3 peças e ganhe 20% de desconto e 40% de desconto para quem levar quatro peças ou mais. Veja abaixo alguns descontos:

C&A

A varejista de moda oferece principalmente peças com 50% de desconto ou mais no próprio site. Veja abaixo algumas promoções:

Amaro

A varejista high-tech de moda vai oferecer descontos até o dia 29/11. Nesse período, as lojas físicas, o site o app estarão com descontos que chegam a 60% sobre o valor de cada peça.

Como resultado dos descontos, a Amaro espera triplicar a receita do período em relação ao ano anterior. Hoje, a Black Friday representa 7% do faturamento anual da companhia. Veja abaixo alguns descontos:

TROC

O brechó online terá promoções até o dia 29 de novembro, com o e-commerce e a loja física (localizada em Curitiba) com descontos de até 25% em mais de 10 mil produtos. Além disso, outras peças devem ter descontos de até 90% em cima do valor oficial. Com isso, a expectativa da empresa é ter um crescimento de 300% no faturamento da data em relação ao mesmo período de 2020. Veja abaixo alguns descontos:

Farfetch

O marketplace de luxo vai disponibilizar os descontos na plataforma de 25/11 a 2/12. Além dos 20% de desconto aplicados automaticamente nos carrinhos, a companhia também afirma que vai disponibilizar peças por até metade do preço.

Com a promoção, a Farfetch espera um crescimento de 35% no faturamento, em comparação ao resultado de 2020.