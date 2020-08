Fenty Beauty, da Rihanna, chega ao Brasil. Veja preço e influenciadoras

View this post on Instagram

Finalmente @fentybeauty chegou no Brasil! Quem AMA maquiagem (como eu!) vai me entender. Eu já conhecia os produtos e são simplesmente maravilhosos. E a marca tem uma proposta realmente democrática, pensada para todos os tons de pele e com campanhas que quebram os padrões de beleza. Sempre me inspirei em mulheres que tem essa força, como a Rihanna. Eu sou fã! No Brasil, vc encontra os produtos nas lojas da @sephorabrasil ou no link que deixei nos Stories. #thenewgenerationofbeauty • Publi