Big Fone BBB 24: Davi atende última ligação e vai direto para o Paredão

O fim de semana do BBB 24 foi marcado por muita confusão. Além da saída de Wanessa, expulsa após bater no pé de Davi enquanto ele dormia, os últimos dois dias foram marcados por cinco ligações falsas do Big Fone. Mas a última, que aconteceu na tarde desse domingo, 3, foi verdadeira: Davi atendeu e foi mandado direto para o Paredão.

O resto dos participantes ainda não sabe, mas Davi terá direito a um Contragolpe durante a formação da berlinda nesse domingo, 3. Além dele próprio, o brother vai indicar mais um adversário. Somam-se a eles o indicado pelo Líder e o mais votado pela casa.

Como funcionou a dinâmica do Big Fone?

A dinâmica foi montada pelo Boninho, que fez com que cinco "big fones" tocassem entre sexta e domingo de manhã, mas a chamada caía sem que nada fosse dito. Foi uma "trolagem", como descreve o diretor. A sexta ligação, que aconteceu neste domingo, às 17h20, indicava alguém direto para a berlinda[/grifar]. Caso o Líder ou o Anjo atendessem, eles teriam de indicar alguém.

Quem atendeu o Big Fone no fim de semana?