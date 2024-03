BBB: Boninho afirma que Tadeu ficará no comando do reality até pelo menos 2027

A rede Globo renovou o contrato de direitos de transmissão do reality show Big Brother Brasil, com a Endemol Shine Brasil. Assim, o BBB será produzido pelo menos até 2028.

As informações são do F5, portal do jornal Folha de S. Paulo.

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o diretor Boninho, confirmou que Tadeu Schmidt ficará no comando atração pelo menos até 2027.

"Um brinde à harmonia da casa e esse time que vai estar junto por MAIS três edições!!! Isso mesmo! Rumo ao BBB27! E quem sabe 28, 29, quero bater os 30!", postou o diretor da Globo no Instagram.

O programa na Globo tem arrecadação publicitária que chega a bater mais de R$ 1 bilhão, e a parceria com a Edemol inclui também atrações como The Masked Singer Brasil.