Beyoncé: filme da Renaissance Tour ganha data de estreia nos cinemas do Brasil

A confirmação de que a Renaissance World Tour não viria ao Brasil frustrou muitos fãs de Beyoncé por aqui. No entanto, eles têm a oportunidade de assistir às performances da cantora, desta vez, nos cinemas.

Baseado na turnê internacional, o filme "Renaissance: A Film By Beyoncé" ganhou nesta semana data de lançamento mundial nos cinemas. O anúncio do longa-metragem também contou com trailer e pôster da estrela do pop.

No primeiro trailer do filme, são apresentadas cenas de Beyoncé ensaiando com seus bailarinos, fazendo viagens de avião acompanhada da filha Blue Ivy — fruto do casamento com Jay-Z — e momentos dela no palco. O vídeo tem também a narração da própria Beyoncé.

“Quando estou me apresentando, não sou nada além de livre. Meu objetivo para esta turnê era criar um lugar onde todos fossem livres e ninguém fosse julgado”, diz a cantora no trailer.

Quando o filme da Renaissance Tour, de Beyoncé, será lançado nos cinemas do Brasil?

O documentário "Renaissance: A Film By Beyoncé" chegará aos salas de cinema em 1º de dezembro, segundo o anúncio feito nas redes sociais da cantora.

Sinopse

"Renaissance: A Film By Beyoncé acentua a jornada da Renaissance World Tour, começando pela sua criação e ensaios, passando pela estreia em Estocolmo, na Suécia, e terminando em Kansas City, Missouri. É sobre a intenção, trabalho duro e envolvimento de Beyoncé em cada aspecto da produção, sua mente criativa e seu propósito de criar um legado e dominar a sua arte. Recebida com aclamação extraordinária, a Renaissance World Tour, de Beyoncé, criou um santuário de liberdade e alegria compartilhada para mais de 2.7 milhões de fãs."