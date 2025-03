BBB25: Aline e Gracyanne protagonizam treta explosiva no Sincerão — saiba o que rolou

A noite de segunda-feira no BBB25 foi palco de uma das maiores tretas da temporada. Aline e Gracyanne protagonizaram um bate-boca acalorado durante o 'Sincerão', expondo mágoas, incoerências e colocaram em xeque a postura de ambas no jogo.

Acusação mútua de "não merecer estar ali"

A faísca inicial surgiu quando Aline e Gracyanne se escolheram como a participante que "não merece estar mais no reality". Aline acusou a sister de não ter coragem de se posicionar e assumir suas falas dentro da casa, lembrando revelações do Seu Fifi". Já Gracyanne rebateu, afirmando que a policial usa pesos e medidas diferentes ao julgar o comportamento dos outros participantes.

Gracyanne assume ser "jogadora ruim" e detona incoerência de Aline

O clima esquentou ainda mais quando a musa fitness, provocada por Aline, admitiu:

"Concordo com você, me desculpe por não assumir. Aproveito aqui para assumir que te acho uma jogadora ruim e hoje me sinto confortável para falar sobre isso."

Além disso, ainda acusou Aline de ser "completamente incoerente desde o começo do jogo", relembrando o atrito da sister com Diogo, seu ex-affair no reality.

"Mentirosa!" Aline se defende e o bate-boca atinge o limite

Gracyanne relembrou o momento em que João Gabriel gritou com Aline, e a sister se incomodou por ser uma mulher. No entanto, Aline não teria falado nada quando Diogo gritou com ela, mesmo após Gracyanne ter defendido Aline em outras situações.

"Você falou que estava acostumada a ser decepcionada por homem, e você não tem que se acostumar!", disparou Gracyanne.

Aline não deixou barato e rebateu com veemência:

"Mentirosa! Eu não falei por homem, falei na minha vida."

A discussão escalou tanto que Tadeu Schmidt precisou intervir, interrompendo a briga para não estourar o tempo limite da dinâmica.

Repercussão e desabafo na madrugada

A treta não acabou com o fim do programa ao vivo. Aline continuou remoendo a briga durante a madrugada, em conversas com Guilherme e Vinícius. A sister questionou por que Gracyanne cobrou um posicionamento dela sobre Diogo, sendo que Aline também estava passando por um momento delicado.

"Eu não ia procurar Gra para saber de uma discussão que ela teve com Diogo, sendo que eu estava tentando resolver outras coisas?", desabafou Aline, acusando Gracyanne de hipocrisia.