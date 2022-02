BBB 22: participante passa em concurso público em 1º lugar, mas perde vaga

A Jessilaine, do Big Brother Brasil 22, teve duas vitórias nesta semana, uma dentro e outra fora da casa. A participante sobreviveu ao paredão de terça-feira, 1º, e garantiu mais dias no jogo. Além disso, Jessi foi aprovada em concurso público.

A sister passou em primeiro lugar em um concurso público para vaga de professora substituta da SEE-DF (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal).

Segundo informações do concurso, o cargo para dar aula da matéria de biologia no período da noite oferece um salário com base na carga horária, e poderia chegar a R$ 3,8 mil.

Apesar da boa notícia, a professora perdeu a data para entrega as documentações. O prazo limite era quarta-feira, 3. Caso fosse eliminada na terça-feira, a professora poderia assumir o cargo. No paredão, Jessi enfrentou Natália e Rodrigo, que foi o eliminado da semana.