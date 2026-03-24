BBB 26: Reviravolta no jogo coloca Juliano na mira da eliminação

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 10º paredão. Nessa terça-feira, 24, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Gabriela, Jonas e Juliano.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas hoje, apontam o participante que deve sair nessa noite.

Até as 18h, já foram apurados 13.512.907 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Juliano e Jonas tem empate técnico, com 45,68% e 45,16% dos votos, respectivamente. Gabriela aparece em terceiro lugar, com 9,30%, sem chance de dar adeus ao prêmio de R$ 5 milhões.

Em comparação com a atualização anterior da enquete, houve pequenas mudanças no cenário. Jonas agora ocupa o segundo lugar, e no início do dia era o mais cotado para sair.

O comportamento do voto também varia bastante entre as plataformas. Nos sites e no Youtube, Juliano aparece como o mais rejeitado, enquanto nas redes sociais ele está em segundo lugar, atrás de Jonas.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Juliano 54,87% x Jonas 37,99% x Gabriela 7,14%

x Jonas 37,99% x Gabriela 7,14% YouTube: Juliano 50,41% x Jonas 38,52% x Gabriela 11,64%

x Jonas 38,52% x Gabriela 11,64% Twitter: Juliano 38,75 x Jonas 55,76% x Gabriela 5,49%

Juliano 38,75 x x Gabriela 5,49% Instagram: Juliano 36,06% x Jonas 50,41% x Gabriela 13,53%

Juliano 36,06% x x Gabriela 13,53% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Juliano 45,68% x Jonas 45,16% x Gabriela 9,30%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.