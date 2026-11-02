CBS em 2027: como empresas devem preparar o caixa para o novo tributo

RESUMO ＋ Em fevereiro de 2027 vence a primeira guia da CBS, e empresas podem precisar pagar antes de reconhecer créditos tributários. Na carteira analisada pela ROIT, empresa brasileira de tecnologia para gestão tributária, o desembolso mensal pode passar de 0,73% para até 3,41% do faturamento. O planejamento do caixa deve começar em 2026.

Por Caroline Souza, CFO e Gustavo do Carmo , COO da ROIT - empresa brasileira especializada em tecnologia para gestão tributária*

Em fevereiro de 2027, empresas poderão enfrentar um desembolso tributário maior caso os créditos da nova contribuição não sejam reconhecidos a tempo. O planejamento financeiro precisa começar ainda em 2026.

Em fevereiro de 2027 vence a primeira guia da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), referente a janeiro. Para as empresas do regime regular, o desafio será conciliar o pagamento do novo tributo com a apropriação de créditos que, pela legislação, depende da extinção do débito do fornecedor.

Na carteira analisada pela ROIT, com mais de 7 mil CNPJs de 35 grandes grupos empresariais, o desembolso mensal de tributos federais sobre o consumo pode passar de 0,73% para até 3,41% do faturamento.

A diferença representa R$ 1,19 bilhão por mês. O cenário exige planejamento de caixa, sem pressupor que todos os créditos estarão disponíveis no primeiro vencimento.

O crédito depende do pagamento do fornecedor

No sistema atual, o crédito de PIS/Cofins é escritural. Na nova lógica, o artigo 47 da Lei Complementar nº 214/2025 condiciona a apropriação do crédito de CBS à extinção do débito correspondente pelo fornecedor, conforme as modalidades previstas no artigo 27.

O Regulamento da CBS, Decreto nº 12.955, de 29 de abril de 2026, reforça essa regra. Enquanto o débito de origem não for extinto, o crédito permanece na condição de “a apropriar”.

O problema está no calendário. A apuração é mensal, e o saldo devido vence em fevereiro. Se o fornecedor quitar seu débito apenas nessa data, o crédito do comprador poderá não estar disponível antes do vencimento.

Como o split payment ainda estará em implantação, a sincronização dos pagamentos será um fator relevante.

O risco, portanto, não depende apenas da interpretação da legislação, mas também do funcionamento dos mecanismos de pagamento e reconhecimento dos créditos no início da transição.

O impacto varia conforme o setor

A ROIT comparou o recolhimento líquido atual de PIS/Cofins com o débito de CBS projetado para 2027, antes da apropriação de créditos, em cenários que abrangem mais de 7 mil CNPJs. Os dados são anônimos e agregados por segmento.

A análise indica que o débito nominal de CBS não representa, isoladamente, o principal problema.

Na indústria, ele pode ser menor que o débito atual de PIS/Cofins, entre outros fatores pela saída do IPI e do ICMS-ST da base. No comércio, os valores são semelhantes.

Já serviços e telecomunicações podem ter aumento, especialmente em atividades hoje submetidas ao regime cumulativo.

A pressão sobre o caixa aparece quando os créditos não estão disponíveis a tempo. Nesse cenário, a empresa precisa financiar o débito integral, mesmo que sua carga efetiva, após os créditos, seja significativamente menor.

No melhor cenário analisado, com os créditos de CBS apropriados a tempo, o recolhimento líquido da carteira pode cair para 0,62% do faturamento.

A diferença entre os cenários reforça a necessidade de dimensionar previamente a exposição financeira de cada empresa.

Créditos antigos: direito previsto, procedimento pendente

A Lei Complementar nº 214/2025 preserva os créditos de PIS/Cofins não utilizados até a extinção dessas contribuições.

Pelo artigo 378, eles poderão ser compensados com a CBS devida ou, conforme as condições legais, utilizados em outras compensações ou ressarcimentos. O artigo 382 estabelece preferência para a utilização desses créditos na compensação.

A operacionalização, contudo, depende do pedido de utilização de crédito (PUC), previsto no Regulamento da CBS.

Até a elaboração deste artigo, ainda faltava regulamentação detalhada para os demais contribuintes, incluindo procedimentos e prazos de análise.

A incerteza é relevante diante do volume envolvido: estimativas citadas pela Receita Federal apontam cerca de R$ 140 bilhões em créditos de aproximadamente 100 mil empresas.

Não há garantia de que os valores solicitados estarão liberados para compensação no vencimento de fevereiro.

Há também uma mudança na liquidez desses recursos. Os créditos de CBS servem para compensar débitos da própria contribuição ou podem ser objeto de pedido de ressarcimento, sujeito aos prazos e procedimentos legais.

Não se deve presumir que terão a mesma flexibilidade dos créditos atuais de PIS/Cofins para quitar outros tributos federais.

Quatro medidas para preparar o caixa

O princípio da prudência recomenda provisionar o pior cenário e trabalhar para alcançar o melhor. Até dezembro de 2026, quatro medidas merecem atenção:

1. Dimensionar a exposição financeira. Calcular o débito integral de CBS de janeiro, sem considerar créditos ainda não apropriados nem saldos antigos cuja utilização não esteja assegurada.

A partir desse valor, avaliar a necessidade de caixa próprio ou linhas de crédito.

2. Revisar os créditos de PIS/Cofins. Conferir escrituração, documentação e consistência dos saldos ainda em 2026.

Como o procedimento de utilização deverá considerar registros da EFD-Contribuições de dezembro, eventuais inconsistências podem comprometer o aproveitamento.

Também cabe avaliar créditos previstos na legislação que não tenham sido integralmente escriturados, como determinados créditos presumidos no agronegócio.

3. Mapear fornecedores estratégicos. Identificar aqueles com maior impacto na formação dos créditos e avaliar alternativas para a extinção dos débitos, conforme os mecanismos previstos na legislação, incluindo split payment e recolhimento pelo adquirente.

4. Rever o planejamento tributário do caixa. Empresas que utilizam créditos de PIS/Cofins para compensar contribuições previdenciárias, retenções, IRPJ e CSLL devem planejar recursos próprios para essas obrigações, sem pressupor que os futuros créditos de CBS terão a mesma utilização.

Fevereiro de 2027 reunirá três desafios: o primeiro pagamento de um novo tributo, créditos condicionados ao pagamento dos fornecedores e um procedimento de compensação ainda sujeito a regulamentação.

A empresa que chegar à virada do ano com o pior cenário financiado e os créditos organizados terá melhores condições de atravessar a transição.

Prudência, nesse caso, não significa antecipar perdas, mas evitar que uma incerteza operacional se transforme em um problema de liquidez.

*Caroline Souza é CFO e sócia da ROIT. Advogada e contadora, possui MBA em Planejamento Tributário, formação executiva em Strategy & Innovation pela Harvard University e Business English pelo ILAC, no Canadá. Atua há mais de 17 anos na área tributária, com passagens por empresa listada na B3, escritório de advocacia e multinacionais. É vice-presidente de Finanças da ASSESPRO-PR e professora de cursos de pós-graduação na FIPECAFI, Trevisan, FBT, IPOG e Contabilidade Facilitada.

*Gustavo do Carmo é sócio da ROIT e COO, com mais de 20 anos de experiência em consultoria tributária. Contador, é especialista em tributos indiretos, planejamento tributário, incentivos fiscais estaduais e federais e recuperação de créditos tributários.