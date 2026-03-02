BBB 26: pesquisas indicam empate entre participantes no Paredão falso

O sétimo Paredão do Big Brother Brasil de 2026, desta vez falso, será definido na noite desta terça-feira, 3. Cowboy, Breno e Jordana disputam o que acreditam ser a permanência na Casa.

No entanto, ninguém sai do programa nesta semana e o mais votado irá para um quarto secreto.

Durante a manhã desta segunda-feira, 2, Breno era apontado pelas enquetes como o favorito ao Paredão falso. No entanto, as pesquisas divulgadas na tarde mostram uma disputa mais acirrada entre Cowboy e Breno, com empate técnico nos dados consolidados.

O que indicam as pesquisas?

O site Votalhada compila as principais enquetes online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa. Ao todo, foram somados 4,3 milhões de votos em diferentes plataformas.

O voto é para eliminar, portanto, as maiores porcentagens indicam quem deve ir ao quarto secreto.

Quem deve ir ao quarto secreto do BBB 26?

Sites: Cowboy 53,58% x Breno 42,53% x Jordana 3,92%

x Breno 42,53% x Jordana 3,92% YouTube: Cowboy 53,14% x Breno 43,32% x Jordana 3,50%

x Breno 43,32% x Jordana 3,50% Twitter: Cowboy 42,34% x Breno 48,72% x Jordana 8,94%

Cowboy 42,34% x x Jordana 8,94% Instagram: Cowboy 40,43% x Breno 54% x Jordana 5,57%

Cowboy 40,43% x x Jordana 5,57% Dados consolidados (média proporcional): Cowboy 47,32% x Breno 47,62% x Jordana 5,05%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve ir ao quarto secreto.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição do Paredão Falso BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, o reality vai ao ar todos os dias após a novela Três Graças. O horário pode variar conforme a programação.

No Globoplay, assinantes têm acesso às câmeras exclusivas da casa e a conteúdos extras 24 horas por dia.