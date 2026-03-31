BBB 26: Paredão de hoje já está decidido, mostra enquete

Jordana, Marciele e Solange Couto: sisters estão no 12º Paredão do BBB 26. (Globo/Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 31 de março de 2026 às 09h10.
O 12º Paredão do Big Brother Brasil 26 já está decido — é o que dizem as enquetes. Jordana, Marciele e Solange Couto se enfrentam na berlinda e uma delas já está praticamente fora da casa.
A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena após atender o Big Fone.
O primeiro levantamento desta terça-feira, às 8h, do site Votalhada — que compila enquetes de diferentes plataformas — aponta uma alta rejeição para uma das sisters.
Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 82,67% das intenções de voto para sair. Marciele surge na segunda posição, com 9,34%, enquanto Jordana tem 7,96%.
O levantamento já soma mais de 4,6 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.