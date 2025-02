BBB 25: quem ganhou a Prova do Anjo? Saiba quem está imune nesta semana

Neste sábado, 1º, aconteceu a mais nova Prova do Anjo do BBB 25 e a dupla Aline e Vinícius foi a vencedora.

Além de ganhar imunidade, eles também poderão imunizar outra dupla na formação de Paredão — que será no próximo domingo, 2 —, receberão o Almoço do Anjo e recados de seus familiares.

Na próxima semana, o paredão será quadruplo, mas somente um brother será eliminado. O participante que ficar na casa e perder sua dupla vai inaugurar o Quarto Secreto e voltará com imunidade.

Essa foi a terceira Prova do Anjo do programa. Vitória Strada e Mateus ficaram no Castigo do Monstro.

Como foi a prova do anjo?

A dinâmica foi em duplas: cada um dos brothers teve que procurar as peças de um quebra-cabeça e montá-lo de forma correta no menor tempo possível.

Participararam as duplas Aline e Vinícius, Daniele e Diego Hypolito, Guilherme e Josefa, Camilla e Thamiris e Diogo Almeida e Vilma. Seguindo a dinâmica do jogo, as duplas João Gabriel e João Pedro; Gracyanne Barbosa e Giovanna; Renata e Eva; e Vitória e Mateus foram vetados.

Aline e Vinícius terminaram a prova com o tempo de 01:27.180.

Veja o placar:

Aline e Vinícius - 01:27.180 Daniele Hypolito e Diego Hypolito - 01:58.534 Guilherme e Joselma - 02:16.010 Camilla e Thamiris - 02:35.000 Diogo Almeida e Vilma - 05:10.314

Quem ganhou a Prova do Anjo?

Aline e Vinícius foram os vencedore da Prova do Anjo. Eles estão autoimunes e poderão imunizar alguém no Paredão neste domingo.

Quem ficou no Monstro?

A dupla Vitória Strada e Mateus foi escolhida para o terceiro Castigo do Monstro e os dois terão que vestir a fantasia de "ficha de inscrição" e "fita cassete" por alguns dias.