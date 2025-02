BBB 25: Diego e Daniele e Gracyanne e Giovanna estão no Paredão; veja como votar

Em meio à liderança de Gabriel e Maike, depois de uma 'Prova do Líder' que durou mais de 20 horas, é o momento de formar Paredão na casa do BBB. Quatro duplas foram indicadas para a berlinda, mas as duplas Diogo e Vilma, Aline e Vinicius se salvaram na prova Bate e Volta.

Os líderes Gabriel e Maike indicaram Diego e Daniele, já os anjos da semana, Aline e Vinicius, decidiram imunizar Delma e Guilherme.

Na votação da casa, as duplas indicadas foram Diogo e Vilma e Gracyanne e Giovanna, e com direito a contra-golpe, decidiram puxar Aline e Vinicius. Assim, o Paredão ficou formado por Diego e Daniele e Gracyanne e Giovanna.

A segunda eliminação do BBB25 acontece nesta terça-feira, 04.

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que continuasse no programa; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela

Eliminação e Quarto Secreto: o jogo não para

Após a votação, um dos quatro participantes será eliminado. O impacto dessa eliminação será sentido por todos na casa, especialmente pelos colegas de grupo do eliminado. Mas a surpresa não para por aí, o participante que deixar o programa não sairá imediatamente para o mundo exterior; em vez disso, ele será enviado para um Quarto Secreto.

No Quarto Secreto, o eliminado terá a oportunidade de observar tudo o que acontece na casa sem ser visto pelos outros participantes. Essa experiência pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Por um lado, ele poderá acompanhar as reações dos amigos e adversários à sua saída; por outro, essa situação pode gerar sentimentos de frustração e solidão.

Fim das duplas: jogo individual começa agora

Outra grande novidade desta semana é o fim da dinâmica das duplas. Desde o início do programa, os participantes têm jogado em duplas, o que trouxe uma nova camada de estratégia ao jogo. Com essa mudança, cada jogador agora terá que se destacar individualmente, aumentando a competitividade entre eles.

O fim das duplas significa que os participantes precisarão recalibrar suas estratégias. Aqueles que costumavam contar com seus parceiros para proteção e apoio terão que encontrar novas formas de se manter seguros no jogo. Isso pode levar a novas alianças ou até mesmo à formação de rivalidades intensas.