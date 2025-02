BBB 25: Ex-participantes assumem júri no 'Sincerão' de hoje

O 'BBB 25' se prepara para uma reviravolta com a introdução de uma dinâmica inédita no "Sincerão" de hoje. Ex-participantes do reality show retornarão à casa mais vigiada do Brasil para assumir o papel de júri na dinâmica, que promove confrontos e expõe rivalidades.

Que horas começa o BBB hoje?

Um júri de peso

A nova edição do "Sincerão" contará com a participação de três ex-BBBs que marcaram suas passagens pelo programa: Babu Santana (BBB 20), conhecido por suas opiniões fortes e embates memoráveis; Arthur Aguiar (BBB 22), vencedor de sua edição e estrategista; e Fernanda Bande (BBB 24), que protagonizou discussões acaloradas na temporada anterior.

Como vai funcionar a dinâmica

Na dinâmica, cada participante deverá desafiar um rival, posicionando-se em uma base para apresentar seus argumentos. O júri, composto por Babu Santana, Arthur Aguiar e Fernanda Bande, terá a responsabilidade de avaliar o desempenho de cada jogador. Se o participante não for bem-sucedido em seus argumentos, poderá receber o título de "pipoqueiro" e sofrer uma punição. Caso contrário, o oponente é quem arcará com as consequências.

Os jurados acompanharão o "Sincerão" de uma sala separada, sem serem vistos pelos participantes, o que adiciona um elemento surpresa e aumenta a tensão no jogo. Essa novidade promete mexer com as estratégias e intensificar os conflitos dentro da casa.

Onde assistir

O 'BBB 25' é transmitido de segunda a sábado após 'Mania de Você' e aos domingos após o 'Fantástico' na TV Globo. Além disso, os assinantes do Globoplay podem acompanhar o reality 24 horas por dia, ao vivo. O Multishow exibe 60 minutos diários logo após a transmissão na TV Globo. A votação oficial ocorre exclusivamente no Gshow.