BBB 25: Delma aposta todas as estalecas e conquista Poder Marreta

Delma investiu todas as suas estalecas para conquistar o Poder Marreta, vantagem do BBB 25 que permite salvar um dos dois emparedados pelo Big Fone. A jogadora foi a única a apostar 3.050 estalecas, seu saldo completo após somar 500 com a dinâmica semanal "Perde e Ganha".

Quando vai tocar o Big Fone?

A disputa foi marcada por uma corrida de lances, com brothers aumentando seus saldos para participar da compra do chamado Poder Curinga. A estratégia agressiva de Delma eliminou concorrência e garantiu a posse do poder.

O uso do Poder Marreta ocorrerá no próximo domingo, 23, durante a formação do paredão ao vivo. Antes disso, no sábado, o Big Fone vai tocar — quem atender terá a responsabilidade de indicar dois colegas para a berlinda.

Com o poder em mãos, Delma poderá anular uma dessas indicações, mudando o curso da votação da semana. A expectativa é de que a jogada impacte alianças e a movimentação dos participantes nos próximos dias.

Delma lidera movimentação estratégica no jogo

A sister já vinha adotando postura ativa nas últimas semanas. Seu gesto de investir todas as estalecas na compra do poder confirma uma estratégia de risco para ganhar centralidade na casa.

Com a vantagem em mãos, Delma entra no radar de aliados e adversários como peça decisiva na reta final do programa.