Wanessa Camargo se pronuncia pela primeira vez após expulsão do BBB 24

Nesta terça-feira, 5, a cantora Wanessa Camargo publicou um vídeo na Instagram sobre sua desclassificação do BBB 24. No último sábado, a filha de Zezé foi expulsa do programa depois de bater no pé do participante Davi enquanto ele dormia.

No vídeo, Wanessa pede desculpas pelo que fez dentro da casa e afirma que quer evoluir. "Os últimos dias tem sido bem difíceis para mim, ainda estou assimulando tudo. Foi um choque para mim sair da maneira que saí, nunca imaginei que sairia dessa forma. Quero pedir desculpas de coração para cada pessoa que se sentiu mal com alguma palavra ou atitude minha lá dentro. Nunca foi minha intenção lá dentro. Todos erramos como sociedade, e eu me incluo nisso. Estamos num processo constante de aprendizagem, e eu quero muito evoluir", disse Wanessa.

A cantora ressaltou que em breve irá voltar com "boas novas", mas que por enquanto irá se "organizar internamente".

Por que Wanessa foi expulsa do BBB 24?

Wanessa aproveitou bastante a festa de sábado e chegou cambaleando no Quarto Magia, o qual divide com Davi, com a ajuda de Pitel e Yasmin;

aproveitou bastante a festa de sábado e chegou cambaleando no Quarto Magia, o qual divide com Davi, com a ajuda de Pitel e Yasmin; A cantora chegou cantando alto e imediatamente pediu desculpas para Davi pelo barulho, indicando que ela sabia que ele estava lá;

Naquele momento, Davi era o único no quarto e estava dormindo;

era o único no quarto e estava dormindo; Wanessa começou a ligar e desligar as luzes enquanto dava voltas pelo quarto;

A sister, então, parece ir até a cama com intenção de fingir dar socos em Davi, mas acaba acertando o pé dele;

Davi acorda e fica visivelmente irritado, e Pitel e Yasmin levam Wanessa para o Quarto do Líder.

Analisando friamente e deixando torcidas e preferências de lado, o soco que a Wanessa deu no pé do Davi foi sim uma agressão igual a todas que resultaram em expulsão do programa. Todas as outras também foram tapas leves e "sem querer". É regra. #BBB24 pic.twitter.com/ScunbZyOiW — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 3, 2024

Ao acordar pela manhã, Davi foi até ao confessionário reclamar da situação. Depois, falou com Isabelle e Matteus sobre Wanessa ter feito o Raio-X e não ter levado nenhuma bronca pela situação.

"Estou me sentindo provocado. Ela invadiu meu espaço e invadiu demais. Se fosse eu no lugar dela, a situação não ia estar assim", desabafou Davi com Matteus. "Vai beber na festa e quer vir usar o álcool para ficar perturbando os outros? É a minha mãe, é?"

Veja o momento da expulsão de Wanessa

Big Boss: “Atenção senhores. Por favor, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente.” #BBB24 pic.twitter.com/fjj2Ft2DDP — Dantas (@Dantinhas) March 2, 2024

