BBB 24: casa volta para o "Tá Com Nada" após vacilo de Beatriz

Nesta quinta-feira, 04, a casa do BBB 24 foi para o "Tá Com Nada" novamente, após Beatriz receber uma punição gravíssima (-500 estalecas) por vestir cascas de banana no corpo.

A vendedora do Brás já havia se vestido com cascas de laranja alguns dias atrás, e recebeu um alerta durante o programa ao vivo do apresentador Tadeu Schmidt. Por motivos dermatológicos, não é seguro prender frutas contra o corpo.

Mesmo assim, a participante do BBB 24 "fez promessa" de se vestir com cascas de banana e criou um novo look durante a tarde. Ela foi repreendida pela produção, recebeu a punição de -500 estalecas e imediatamente a casa foi para o "Tá Com Nada".

O reality também foi para o 'Tá Com Nada' no mês passado, com Alane, Yasmin e Beatriz liderando os pontos no "Vacilômetro".

Veja o momento e a reação da casa

🚨Big Boss: "Atenção Dona Beatriz, a senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupa com casca de frutas. A senhora vai receber uma punição gravíssima -500 estalecas." Todos foram para o Ta com Nada! #BBB24pic.twitter.com/JSq0a5rpxI — Dantas (@Dantinhas) April 4, 2024

Alane para Davi: "É muito ruim ficar 'te avisei, te avisei'. Eu sei que você avisou, mas agora já passou!" Davi: "Eu entendo, é sua amiga, você quer defender, né? Eu sei que já passou, mas é uma situação meio complicada, entendeu?" Alane: "Só botar o dedo na ferida dói!" #BBB24 pic.twitter.com/pe6bIrQaqT — Dantas (@Dantinhas) April 4, 2024

Bin: “Eu vou sair e vocês vão ficar no ‘tá com nada’. Vou pra churrascaria e vocês vão tá aí bolado e puto” KKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/JDf3FtKqyq — Dantas (@Dantinhas) April 4, 2024

O que é o 'Tá Com Nada'?

A dinâmica acontece quando 'Vacilômetro' atinge o teto de vacilos — quando os brothers e sisters da casa não cumprem as regras do jogo, como esquecer de botar o microfone depois do banho. Independente de quem chegar ao limite, se o número for batido, todos os participantes serão atingidos e vão para o 'Tá Com Nada'.

Em níveis mais brandos, a dinâmica é como se fosse uma prova de sobrevivência. Por lá, todas as "regalias" são suspensas e os brothers ficam com menos benefícios do que a Xepa. A comida que já estava na casa é confiscada e os participantes são obrigados a passar os dias apenas com arroz, feijão e goiabada.

