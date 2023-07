'Emily em Paris' vai se tornar Polly Pocket em novo filme da Mattel; veja detalhes

Após o sucesso estrondoso de Barbie nos cinemas — e em todos os lugares —, a Mattel quer continuar surfando na onda dos milhões de dólares em faturamento. Mas, agora, com outra boneca: Polly Pocket. E se você conhece a Barbie, é muito provável que você também conheça a Polly, uma boneca de plástico versão miniatura que tinha milhares (e milhares) de acessórios.

A boneca foi criada em 1989 e depois foi comprada pela Mattel. O brinquedo foi descontinuado nos Estados Unidos em 2012 e voltou às lojas em 2018. Com a volta da popularidade da Mattel com o filme de Greta Gerwig, a companhia agora quer explorar outros filmes sobre brinquedos da marca.

Filme sobre a Polly Pocket: o que se sabe

A Mattel anunciou nesta quarta-feira, 26, que o filme da Polly Pocket já é realidade. O produtor da Mattel Films, Robbie Brenner, confirmou que o longa terá um estilo 'comédia familiar' e quem vai produzir o filme é o estúdio MGM. Lily Collins, de 'Emily em Paris', estrelará o filme. Lena Dunham, criadora do programa Girls on HBO (no qual ela também estrelou, dirigiu e escreveu), será a roteirista e diretora do filme 'Polly Pocket'. Os detalhes ainda são poucos, mas esperamos que haja alguma confirmação em breve sobre a data de lançamento e outros detalhes do elenco e da trama.