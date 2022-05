Atriz de Doutor Estranho e marido são presos após condenação por abuso

Após serem condenados na semana passada por abusos sexuais contra crianças, a atriz britânica Zara Phythian e o marido, o instrutor de artes marciais Victor Marke, foram presos nesta segunda-feira, 16, após a divulgação da sentença pela corte de Nottingham Crown, na Inglaterra. Phythian foi condenada a oito anos de prisão e o marido, 14.

A atriz britânica participou do filme "Doutor Estranho", estrelado por Benedict Cumberbatch, em 2016. Ela é acusada de abusar sexualmente de uma vítima durante os anos de 2003 e 2005, quando a adolescente tinha entre 13 e 15 anos. O marido também cometeu crimes sexuais contra essa mesma pessoa, além de abusar sozinho de outra menor de idade. Phythian e Victor Marke foram considerados culpados por 14 e 18 crimes sexuais, respectivamente.

Uma das vítimas informou à Justiça que o casal roubou sua "inocência" e "corrompeu" seu desenvolvimento. Hoje adulta, ela conta que sabia que a situação era errada, mas não conseguia se libertar do contexto de abusos.

"Eu sabia que era errado, mas não sabia como sair da situação, nem dizer nada. Eu apenas fiz o que eles me pediram para fazer. Eles fizeram parecer que eu era um garota travessa e eles estavam me ajudando. Senti que não havia saída. Disseram-me para não falar nada", revelou a vítima em comunicado, acrescentando que planejava "morrer com minha vergonha", guardando segredo sobre o caso, mas mudou de ideia quando se tornou mãe recentemente.

O casal se conheceu quando Marke se tornou o instrutor de artes marciais de Phythian. Logo depois, ela passou a ter uma carreira de sucesso nas lutas, como dublê e atriz.

Durante depoimento, Marke admitiu atividade sexual com uma das jovens, mas alegou que ela tinha 18 anos na época. Ele defendeu que o crime aconteceu em apenas uma ocasião e disse que Phythian não estava envolvida. A atriz negou qualquer tipo de atividade sexual com a menor.

Quem é Zara Phytian?

Phythian é uma atriz e atleta de artes marciais britânica de 36 anos. Zara trabalha como atriz desde 2006 e é creditada em 24 produções. Por suas habilidades em artes marciais, ela também atua como dublê e coordenadora de dublês em produções. A atriz diz ter dois recordes mundiais de artes marciais registrados no Guinness. Com quase 28 mil seguidores no Instagram, Zara também é dona de uma academia.

Qual personagem a atriz fez em Doutor Estranho?

No primeiro filme do "Doutor Estranho", lançado em 2016, Zara Phytian faz parte de um grupo de vilões e a personagem não tem nome nos créditos, é descrita apenas como Zealot morena.

