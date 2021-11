Asteroide gigantesco se aproxima da Terra neste sábado. É preocupante?

Um asteroide do tamanho de um prédio de 46 andares se aproximará da Terra no próximo sábado, 13. Será que devemos nos preocupar com esse objeto gigantes perto do nosso planeta?

Segundo o professor de astronomia e presidente da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, Leslie Looney, o asteroide 2004 UE tem cerca de 160 metros de diâmetro. “Qualquer coisa acima de 140 metros de diâmetro pode causar grandes danos às cidades ou costas", explicou o professor.

Apesar da observação, Looney afirma que não devemos nos preocupar com o objeto. Chamado de NEO pelos pesquisidores, sigla em inglês para objetos próximos da terra, o asteroide estará a uma distância do nosso planeta equivalente a mais de 30 vezes a distância Terra-Lua.

Este será o quarto asteroide que passará próximo da Terra. No ano passado, dois asteroides de 2020 QG e 2020 VT4 também passaram perto da superfície. O VT4 chegou a 374 quilômetros de distância. Em 25 de outubro, 2021 UA1, o asteroide com cerca de 2 metros passou apenas 3.047 quilômetros acima da superfície do nosso planeta. Para a astronomia, isso é um “raspão”.