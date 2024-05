Após ingressos esgotarem, Eric Clapton fará show extra 'intimista' em SP; veja preços

Após ingressos esgotarem, o Eric Clapton fará uma segunda apresentação em São Paulo em setembro, como parte de sua turnê que comemora 60 anos de carreira.

O show extra será realizado na casa de shows Vibra São Paulo, que possui capacidade para cerca de 7 mil pessoas, de acordo com o site oficial do local. A ideia é que este evento seja uma versão "intimista" do que é visto na turnê.

A apresentação de Eric Clapton ocorrerá no dia 28 de setembro, um dia antes do show previamente anunciado no Allianz Parque, cujos ingressos estão praticamente esgotados, informou a Move Concerts, produtora de Clapton no Brasil.

Além de São Paulo, o icônico guitarrista também tem datas confirmadas em Curitiba (LIGGA Arena) no dia 24 de setembro e no Rio de Janeiro (Farmasi Arena) no dia 26 de setembro.

Onde comprar ingressos para Eric Clapton?

A pré-venda de ingressos para o show na Vibra São Paulo começa no dia 4 de junho, às 10h, exclusivamente para clientes com cartão Santander. A venda para o público geral terá início no dia 6 de junho, com comercialização pela Livepass.

Veja os preços dos ingressos

Os valores dos ingressos variam de R$ 280 (plateia superior de visão parcial) até R$ 2.200 para o camarote. Todas as entradas oferecem a opção de meia-entrada para o público elegível.

A pista será única, com ingressos a R$ 1.700. Além disso, há três outras áreas de plateias superiores com preços de R$ 530, R$ 460 e R$ 400.