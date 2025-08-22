Aplicativos de jogos na Índia suspendem partidas com dinheiro após nova proibição

Alguns dos principais aplicativos de jogos online da Índia interromperam suas operações envolvendo dinheiro real depois que o parlamento aprovou, na última quinta-feira, 21, uma proibição nacional sobre esse tipo de atividade.

A medida afeta plataformas apoiadas por grandes fundos de investimento e coloca em risco um mercado que tinha previsão de atingir US$ 3,6 bilhões até 2029.

Entre os aplicativos que suspenderam jogos com dinheiro real estão Dream11, PokerBaazi e Mobile Premier League, segundo comunicados das empresas e divulgado pela Reuters.

Impacto no setor

O governo do primeiro-ministro Narendra Modi justificou a decisão afirmando que jogos com dinheiro real representam riscos financeiros elevados e podem causar danos psicológicos aos usuários. A proibição também inclui anúncios e serviços de pagamento relacionados.

A notícia provocou forte queda nas ações da Nazara Technologies, que tem participação de 46,07% na Moonshine Technologies, controladora do PokerBaazi. Os papéis da companhia recuaram 17% em três pregões consecutivos.

Empresas do setor avaliam recorrer à Suprema Corte indiana, alegando falta de consulta prévia na formulação da regra e questionando a inclusão de modalidades com base em habilidade, como o pôquer, dentro do escopo da proibição.