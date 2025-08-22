Aplicativos de jogos na Índia suspendem partidas com dinheiro após nova proibição

Mercado de jogos online sofre impacto após veto a partidas com dinheiro na Índia (Joédson Alves/Agência Brasil)
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 17h54.
Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 18h17.
Alguns dos principais aplicativos de jogos online da Índia interromperam suas operações envolvendo dinheiro real depois que o parlamento aprovou, na última quinta-feira, 21, uma proibição nacional sobre esse tipo de atividade.
A medida afeta plataformas apoiadas por grandes fundos de investimento e coloca em risco um mercado que tinha previsão de atingir US$ 3,6 bilhões até 2029.
Entre os aplicativos que suspenderam jogos com dinheiro real estão Dream11, PokerBaazi e Mobile Premier League, segundo comunicados das empresas e divulgado pela Reuters.
O governo do primeiro-ministro Narendra Modi justificou a decisão afirmando que jogos com dinheiro real representam riscos financeiros elevados e podem causar danos psicológicos aos usuários. A proibição também inclui anúncios e serviços de pagamento relacionados.
A notícia provocou forte queda nas ações da Nazara Technologies, que tem participação de 46,07% na Moonshine Technologies, controladora do PokerBaazi. Os papéis da companhia recuaram 17% em três pregões consecutivos.
Empresas do setor avaliam recorrer à Suprema Corte indiana, alegando falta de consulta prévia na formulação da regra e questionando a inclusão de modalidades com base em habilidade, como o pôquer, dentro do escopo da proibição.