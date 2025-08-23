Mundo

Índia anuncia suspensão parcial de remessas postais aos EUA após mudança em tarifas

Medida ocorre após a eliminação da isenção de tarifas para remessas de baixo valor que Washington implementará a partir do próximo dia 29 de agosto

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 11h56.

O Departamento de Correios da Índia anunciou neste sábado, 23, a suspensão temporária, a partir da próxima segunda-feira, do envio de itens postais para os Estados Unidos, com exceção de cartas, documentos e presentes de até US$ 100, devido à eliminação da isenção de tarifas para remessas de baixo valor que Washington implementará a partir do próximo dia 29.

"O Departamento de Correios decidiu suspender temporariamente o agendamento de todos os tipos de itens postais com destino aos EUA, a partir de 25 de agosto de 2025, exceto cartas, documentos e presentes com valor máximo de US$ 100", informou em um comunicado o Ministério das Comunicações da Índia.

A pasta especificou que esses três tipos de itens continuarão sendo aceitos e transportados para os Estados Unidos, embora a decisão possa ser alterada, dependendo de futuras comunicações do Serviço Postal dos EUA e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês) sobre sua política postal.

"O Departamento de Correios lamenta profundamente o transtorno causado aos clientes e garante que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para retomar o serviço completo para os EUA o mais rápido possível", diz o comunicado.

O governo do americano Donald Trump anunciou que a isenção de tarifas para remessas com valor de até US$ 800 será eliminada a partir de 29 de agosto, data a partir da qual as taxas alfandegárias deverão ser pagas antes do envio, com exceção de presentes entre indivíduos com valor não superior a US$ 100.

O Departamento de Correios indiano afirmou que, embora o CBP tenha emitido orientações sobre as restrições no último dia 15, os mecanismos de arrecadação e liquidação de tarifas "ainda não foram definidos", o que levou várias companhias aéreas que voam para os EUA a declarar sua incapacidade de aceitar algumas remessas postais a partir da próxima segunda-feira.

A Índia especificou que os clientes que já agendaram itens que não poderão ser enviados para os Estados Unidos devido à suspensão temporária poderão solicitar o reembolso do valor.

Na última quinta, países nórdicos e bálticos adotaram medidas semelhantes para o envio de encomendas para os Estados Unidos.

Índia e Estados Unidos passam por um período de tensões comerciais após a decisão de Washington de elevar em 50% suas tarifas sobre produtos indianos. Uma primeira rodada de impostos de 25% está em vigor desde 7 de agosto, e a segunda deve entrar em vigor no próximo dia 27.

