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Reunião do Angra impulsiona festival 'Bangers Open Air' neste fim de semana

Festival em São Paulo reúne nomes internacionais e aposta em encontro inédito de integrantes marcantes do Angra

Bangers Open Air: com line-up robusto, festival quer consolidar espaço entre os principais eventos de metal do país (Angra/Reprodução)

Bangers Open Air: com line-up robusto, festival quer consolidar espaço entre os principais eventos de metal do país (Angra/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 25 de abril de 2026 às 07h38.

O Bangers Open Air 2026 promete uma das maiores edições de sua história. Marcado para os dias 25 e 26 de abril, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o festival confirmou mais de 40 atrações e colocou o nome do Angra no centro das atenções.

A principal novidade é o chamado Angra Reunion, apresentação especial que reunirá músicos ligados a uma das fases mais celebradas da banda brasileira. 

Line-up mistura gigantes internacionais

Além do reencontro do Angra, o evento terá nomes consagrados como Within Temptation, In Flames, Black Label Society, Killswitch Engage, Primal Fear, Winger e Smith/Kotzen. A escalação reforça a proposta do festival de unir diferentes vertentes do heavy metal e hard rock.

Bandas brasileiras também ganham espaço na programação, com presenças como Crypta, Krisiun, Korzus, Project46, Noturnall, Malvada e Paradise in Flames

Angra vira símbolo da edição

Criado em São Paulo em 1991, o Angra se tornou uma das bandas brasileiras de metal mais reconhecidas no exterior. Ao longo das décadas, o grupo acumulou turnês internacionais e discos marcantes. Por isso, qualquer reunião de ex-integrantes costuma gerar forte repercussão.

 

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Como comprar ingressos?

As entradas para o festival estão disponíveis no site Clube do Ingresso. Os ingressos na modalidade "pass" estão esgotados, enquanto ingressos, que estão no quinto lote, específicos para o sábado e para o domingo ainda podem ser comprados, nos valores de R$ 819 (meia entrada) e R$ 1638 (inteira).

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