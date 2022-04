Andréia Sadi assume jornal na Globonews como apresentadora

A TV Globo anunciou, nesta quarta-feira, que a jornalista especializada em Política Andréia Sadi vai assumir um novo posto dentro da emissora. Ela, que participava diariamente do Jornal Hoje e dos jornais da Globonews com apurações e comentários de Brasília, passará a apresentar o Estúdio I, no lugar de Maria Beltrão. Com o posto sendo ocupado por Sadi, a atual apresentadora do telejornal vai para o É de Casa.

De acordo com informações do Notícias da TV, a direção da Globo já estava testando Sadi na nova função desde março deste ano. Na época, foi anunciado que ela teria um programa especial para a cobertura das eleições a partir do segundo semestre – dado o bom desempenho e a popularidade diante do público.

A comentarista de política está na GloboNews desde 2015 e, além das inserções diárias nos telejornais, tem seu próprio programa de entrevistas, o Em Foco, e o blog no G1.

As mudanças devem ocorrer a partir de julho, segundo o comunicado da emissora, e fazem parte de um conjunto de novas funções anunciadas nesta tarde. Além da “dança das cadeiras” na Globonews, a Rede Globo também passará por mudanças. Fátima Bernardes assume o The Voice e Patrícia Poeta deve apresentar o programa matutino diário.