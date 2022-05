Ana Maria Braga anuncia nome escolhido para filho de Louro José

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou na manhã desta segunda-feira, 2, durante o "Mais Você" na TV Globo, o nome do novo mascote do programa, papagaio filho do Louro José.

No inicio do mês de abril, o público foi surpreendido com a aparição de dois papagaios no matinal, alegando serem filhos do Louro José. Os boneco idênticos ao Louro emocionaram a apresentadora, que chorou ao ver os novos personagens. O ator Tom Veiga, intérprete do personagem, morreu em novembro de 2020 aos 47 anos.

Foi realizado um "teste de DNA" para descobrir qual dos papagaios era filho do Louro José. Um era chamado de Lourinho (nome provisório) e o outro de Louro Mano. A apresentadora revelou que apenas Lourinho era realmente da família. Após a divulgação do resultador, foi aberta uma votação com o público para definir o nome do papagaio. Os três nomes finalistas eram: Louro Mané, Louro Jr. e Lourito.

Qual o nome do papagaio filho do Louro José

Ana Maria Braga anunciou que o nome mais votado foi Lourito, mas que como ela é avó do papagaio preferiu outro nome. "Vou te chamar de Louro Mané", anunciou a apresentação, mostrando o crachá.

Qual é que é, qual é que é? Eu sou o Louro, sou o Louro Mané! ✨🦜 Gostaram do nome e do apelido do filho do Louro José? #MaisVocê pic.twitter.com/U4gwYYnn87 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 2, 2022

A Globo informou que o Louro Mané é um boneco novo e não o mesmo utilizado por Tom Veiga pro mais de 24 anos. "Se trata de outro boneco. Ele é menor porque é um adolescente. As penas mais jovens o deixaram com cores mais vivas: o verde mais forte, e o amarelo, mais brilhante", explicou a emissora em nota ao Uol.

Quem interpreta o novo Louro José

O Louro Mané é interpretado por Fabio Caniatto. Ele é ator, diretor e pesquisador das linguagens da Máscara e Manipulação de Bonecos e já atuou em séries infantis da TV Cultura, como “Que Monstro Te Mordeu?” e "Tá Certo?", onde manipulava bonecos.

Natural de Rio Claro, em São Paulo, o ator estudou Artes Cênicas e mestrado em Artes pela Unicamp. Caniatto é casado com a artesã Maristela Tetzlaf e tem uma filha, Maria Clara, de 15 anos.

LEIA TAMBÉM: