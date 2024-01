'Vidas Passadas': veja onde assistir ao filme, que concorre ao maior prêmio do Oscar

Na lista das produções do cinema que têm chamado a atenção, está um filme coreano chamado "Vidas Passadas". O longa marca a estreia de Celine Song como diretora e recebeu duas indicações ao Oscar 2024, na categoria de melhor filme e melhor roteiro original. Greta Lee e Teo Yoo são protagonistas, John Magaro entra como ator coadjuvante.

O enredo conta a história de Nora e Hae Sung, dois amigos de infância com uma conexão profunda, que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul. Vinte anos depois, eles se reencontram por uma semana enquanto confrontam noções do amor e destino.

Além de receber as nomeações ao Oscar, o filme também recebeu cinco indicações ao Globo de Ouro e três ao Critics Choice Awards. Não levou nenhuma estatueta para casa nessas premiações, mas chamou a atenção no Gotham Awards, que premia filmes independentes do cinema americano, no qual foi escolhido como Melhor Longa-Metragem do ano.

Onde assistir 'Vidas Passadas'?

O filme estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 25. O lançamento original por aqui foi na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em agosto de 2023.

Quem está no elenco de 'Vidas Passadas'?

Participam do elenco Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Isaac Powell, Won-Yong Choi, Kristen Sieh, entre outros.