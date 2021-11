Amazon revela curiosidades sobre a Alexa em seu 2º ano no Brasil

O que as pessoas perguntam para a Alexa no Brasil? Em comemoração ao segundo aniversário da assistente virtual da Amazon, a empresa revelou algumas curiosidades a respeito das interações com os brasileiros.

Segundo a Amazon, uma das ativações mais populares da assistente de voz é “Alexa, bom dia”. A frase foi dita mais de 38 milhões de vezes nos últimos 12 meses, o que representa quatro vezes mais do que no primeiro ano no Brasil.

As skills, espécies de aplicativos para a Alexa, somam um total de 2 mil opções atualmente. A missão de espalhar a Alexa pelo Brasil todo também avançou. Existem agora 650 produtos compatíveis ou que tenham a Alexa embutida. Empresas como Samsung, LG, Multilaser, Intelbras, Positivo e Philips Hue são algumas que vendem produtos assim. A própria Amazon também lançou seis novos aparelhos com a Alexa, como o Echo Show 10 e o Fire TV Stick 4K.

“Estamos muito felizes em comemorar o segundo aniversário da Alexa no Brasil com tantos novos dispositivos e recursos que ajudam a tornar a vida das pessoas mais fácil e divertida, dando a elas um bem muito valioso: tempo”, diz, em nota antecipada para a EXAME, Talita Taliberti, gerente-geral da Alexa na Amazon Brasil.

Veja quais foram os comandos de voz mais dados pelos brasileiros para a Alexa nos últimos 12 meses, de acordo com a Amazon: