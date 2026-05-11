Amazon abre nova edição da Book Friday com descontos de até 70% em livros e eBooks; saiba mais

A Amazon anunciou nesta segunda-feira, 11, a 12ª edição da Book Friday, campanha anual voltada ao mercado de livros no Brasil. Entre os dias 11 e 18 de maio, a companhia oferecerá descontos de até 70% em mais de 58 mil títulos, incluindo livros físicos, eBooks e obras de autores independentes publicadas pelo Kindle Direct Publishing (KDP).

A varejista online também informou que as entregas alcançarão 100% dos municípios brasileiros.

"A Book Friday é o momento em que milhões de leitores encontram sua próxima grande leitura com descontos de até 70% e entrega rápida em todo o Brasil. São mais de 58 mil títulos — impressos e digitais — reunidos para tornar a leitura mais acessível e conveniente do que nunca," afirma Ricardo Perez, diretor de varejo da Amazon Brasil.

A ação ocorre diante da expansão da indústria editorial brasileira. Segundo levantamento feito pela NielsenIQ BookScan, companhia de monitoramento do mercado editorial, o setor comercializou 16,4 milhões de livros no primeiro trimestre de 2026, alta de 16,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume representa 2,2 milhões de unidades adicionais e movimentou quase R$ 893 milhões no trimestre.

Como vai funcionar Book Friday?

A fase inicial da Book Friday será exclusiva para assinantes do Amazon Prime, entre os dias 11 e 13 de maio. Nesse período, clientes terão acesso a descontos de até 50% em livros do Kindle Unlimited e assinatura promocional de três meses por R$ 2,99. A abertura oficial da Book Friday para todos os consumidores ocorrerá às 10h de 14 de maio, com descontos de até 70% em livros e eBooks, além de cupons no aplicativo com abatimentos de até 50%.

A Amazon também relaciona o crescimento da campanha ao avanço do mercado de autopublicação no país. Segundo a companhia, o número de autores independentes publicados pelo Kindle Direct Publishing cresceu 28% em 2026, na comparação com 2025. O movimento amplia a presença de novos escritores e aumenta a oferta de títulos disponíveis na plataforma.

A empresa mantém iniciativas voltadas ao segmento literário, como o Prêmio Kindle de Literatura, que chega à 11ª edição em 2026, o Prêmio Kindle Vozes Negras, direcionado a escritores negros, e o Prêmio Kindle de Literatura Jovem, focado em obras do gênero jovem-adulto. No segmento de áudio, o streaming Audible segue com catálogo de audiolivros e podcasts.

Dispositivos Kindle e livros entram na lista de promoções

Durante o período de esquenta, assinantes Prime também terão acesso a promoções em dispositivos Kindle. Usuários do Kindle Unlimited receberão um cupom de R$ 100 para aquisição de um novo aparelho. Entre os modelos com descontos estão:

Kindle Paperwhite Signature: de R$ 1.199 por R$ 959

Kindle Colorsoft 16GB: de R$ 1.499 por R$ 1.049

Kindle Colorsoft 32GB: de R$ 1.649 por R$ 1.479

Entre os livros com descontos durante a campanha aparecem títulos como "A empregada", "Verity", "Assistente do Vilão" e "A hipótese do amor". Obras clássicas e premiadas também integram a seleção promocional, incluindo "Um defeito de cor", "Uma vida pequena" e "O sol é para todos".

A Amazon também relembrou os títulos de maior desempenho na edição de 2025 da Book Friday. A lista incluiu livros de colorir, romances contemporâneos e obras da literatura brasileira, como "Tudo é rio", de Carla Madeira, e "Jantar secreto", de Raphael Montes.

Assinantes do Amazon Prime mantêm acesso a benefícios como frete gratuito em produtos elegíveis, catálogo de eBooks, audiolivros, revistas, quadrinhos e mangás, além de serviços de entretenimento vinculados à assinatura.