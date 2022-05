Aleksandro, da dupla com Conrado, morre em acidente de ônibus

Segunda a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu após um dos pneus dianteiros do ônibus estourar. O motorista teria perdido o controle do veículo e batido no canteiro central da pista.

Ainda de acordo com as autoridades, 11 pessoas foram levadas para o hospital e outras 2 não tiveram ferimentos graves.

A dupla e a equipe saiu de Tijuca do Sul, no Paraná, e seguiriam para São Pedro, no interior de São Paulo, para mais um show de Conrado e Aleksandro nesse sábado.

Conrado e Aleksandro cantavam juntos há 20 anos, desde que a dupla se uniu na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul.

No Youtube, a dupla soma mais de 1 milhão de visualizações em seus clipes.

Ainda não há confirmação sobre a identidade das outras 5 vítimas.