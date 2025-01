EXCLUSIVO: Luiz Melodia ganha tributo no cinema nesta quinta; assista à cena inédita

Um dos maiores artistas brasileiros da década de 1970 agora é tema central nas telonas. Nesta quinta-feira, 16, chega aos cinemas "Luiz Melodia - No Coração do Brasil", da diretora Alessandra Dorgan. E a EXAME exibe um trecho do documentário com exclusividade.

A produção esmiúça não só o legado do cantor na cena musical da época, como também a importância dele para a cultura brasileira como o artista consciente, questionador e único que foi. Narrado em primeira pessoa, o documentário revela bastidores e entrevistas inéditos da vida de Melodia, com materiais inéditos de arquivo.

Além de celebrar a carreira do cantor, o documentário também aborda os desafios que Melodia teve diante das normas do mercado fonográfico e cultural brasileiro. Com a "Poesia Marginal", que corrompia na época com o português ortodoxo, o cantor foi um dos que mais marcou a música nacional nos anos 1970 pelo "jeito malandro" do morro.

Veja abaixo o trecho exclusivo do documentário de Luiz Melodia

Legado musical

O filme conta com Patrícia Palumbo como diretora musical. Ela destaca a autenticidade e originalidade do cantor como um dos principais motivos para o sucesso.

"Quando a gente ouve uma canção de Luiz Melodia, a gente sabe muito bem que é Luiz Melodia. Não só pela levada muito especial que ele faz nessa mistura de blues, jazz e samba, mas também pela maneira e pelas coisas que escreve. Ele tem um jeito de falar e de contar histórias a partir da vivência dele, como um menino crescido no Morro de São Carlos [no Rio de Janeiro]. E está tudo ali, na poesia", comenta.

Melodia foi amigo de alguns dos maiores escritores brasileiros, como Manoel de Barros e Waly Salomão, que o apresentou a Gal Costa. Já no primeiro álbum lançado, "Pérola Negra", é possível notar a conexão com a poesia dos conterrâneos. "Quando você ouve ‘Farrapo Humano’, existe uma associação direta com a poesia de Torquato Neto", acrescenta Palumbo.

Quem foi Luiz Melodia?

Luiz Melodia foi um cantor, compositor e poeta carioca que trouxe um estilo inconfundível para a música brasileira. Nascido no Morro do Estácio, no Rio de Janeiro, misturou samba, blues, soul e rock com uma sofisticação única. O álbum de estreia, Pérola Negra (1973), é um marco na MPB, sobretudo pela faixa-título e “Estácio, Holly Estácio”.

Com voz marcante e letras poéticas, Melodia construiu uma carreira de mais de quatro décadas e foi reverenciado por grandes nomes da música e influenciando gerações. Ele morreu em agosto de 2017, por um câncer de medula óssea, aos 66 anos. Deixou um legado que continua a emocionar e inspirar amantes da boa música brasileira.

"Luiz Melodia - No Coração do Brasil" foi produzido pela bigBonsai, em coprodução com a MUK. Tem distribuição da Embaúba Filmes.