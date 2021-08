Afegã dá à luz a bordo de avião de evacuação dos EUA

Uma mãe afegã deu à luz uma menina no avião militar dos Estados Unidos que a levava para a base de Ramstein, na Alemanha, anunciou no Twitter o comando de mobilidade aérea da Força Aérea dos Estados Unidos.

A mulher voava no sábado de uma base americana no Oriente Médio com destino à Alemanha quando começou a sentir contrações e "complicações", disse o tuíte.

“O comandante da aeronave decidiu descer de altitude para aumentar a pressão do ar na aeronave, o que ajudou a estabilizar e salvar a vida da gestante”, segundo relato do oficial do Comando de Mobilidade Aérea dos Estados Unidos.

Pouco depois do pouso, militares americanos ajudaram no parto dentro do avião.

Mãe e filha foram levadas para um hospital próximo e se encontram "em bom estado de saúde", afirmou.

As imagens divulgadas pela força aérea mostram soldados retirando a mulher do avião em uma maca.

Uma semana depois da vitória do Talibã no Afeganistão, os países estrangeiros tentam evacuar milhares de cidadãos próprios e colaboradores locais do aeroporto de Cabul, que vive momentos de pânico e desesperança.

Desde 14 de agosto, os Estados Unidos retiraram cerca de 17.000 pessoas, entre elas muitos colaboradores afegãos.