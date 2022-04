A$AP Rocky, namorado da Rihanna, é preso em Los Angeles, diz site

O rapper A$AP Rocky foi preso em Los Angeles, informou o site TMZ nesta quarta-feira, 20. Segundo o portal, o cantor estava no Aeroporto Internacional de Los Angeles quando foi abordado por policiais.

Segundo a emissora americana NBC, a prisão é relacionada a um tiroteio em novembro de 2021 que A$AP Rocky teria participado. Uma pessoa que acusa o rapper de atirar duas ou três disparos em sua direção, causando um ferimento em sua mão esquerda.

A$AP estava em Barbados com a Rihanna e voltou para Los Angeles em um jato participar. A cantora está grávida do primeiro filho do casal. Segundo relatos ao site TMZ, o rapper foi recebido por policiais no terminal do Aeroporto e levado algemado.

LEIA TAMBÉM: Quem é Amina Muaddi, designer de sapatos envolvida em polêmica com Rihanna

Quem é A$AP Rocky

Rakim Athelaston Mayers tem 33 anos é um dos rappers mais conhecidos dos Estados Unidos. O cantor tem três álbuns em quase dez anos de carreira.

A carreira de A$AP decolou cedo, quando tinha 19 anos. Depois de lançar sua primeira mixtape, ele conseguiu um contrato de gravação com a Sony Music por US$ 3 milhões.

Depois disso, o rapper lançou várias músicas que se tornaram um sucesso instantâneo, além de receber vários prêmios. Atualmente, Rocky é conhecido como um dos melhores rappers do mundo.

Além da música, ele tem um grande interesse no mundo da moda, o que o levou a alguns empreendimentos comerciais um tanto quanto lucrativos. Em 2016, ele fez história como a primeira pessoa negra a ser o rosto da Dior Homme. Ele também criou uma coleção cápsula com JW Anderson que incluía peças de luxo de streetwear. Em 2017, o rapper colaborou com a marca de moda GUESS para uma coleção de edição limitada de camisetas de estilo vintage, jeans e outras peças para homens e mulheres. Ele também foi o modelo da campanha.

Mas moda e música não são as únicas coisas. Ele também teve algumas aparições em filmes, como Dope e All Rise. Seus outros empreendimentos atuais incluem uma linha pessoal de roupas para a Calvin Klein.

Seu último investimento, em julho do ano passado, foi na empresa sueca de 'compre agora, pague depois' Klarna, ao lado da lenda do hip-hop Snoop Dogg e da estrela pop Lady Gaga. Como parte do acordo, Rocky se tornou o executivo-chefe da Klarna. A empresa pretende levantar uma nova rodada de financiamento em breve, que pode elevar sua avaliação para cerca de US$ 50 bilhões, segundo informações da Reuters. De acordo com o Wealthy Gorilla, Rocky tem um patrimônio líquido estimado em US$ 10 milhões.

LEIA TAMBÉM: