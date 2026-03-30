Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

A Feira do Livro anuncia a 1ª lista de convidados com 56 autores brasileiros e estrangeiros

Festival confirmou participação de Pilar Quintana, Mario Mendoza, Daniela Catrileo, além dos brasileiros Ana Maria Machado, Nei Lopes

A Feira do Livro: festival literário acontecerá na Praça Charles Miller, em São Paulo (Divulgação)

A Feira do Livro: festival literário acontecerá na Praça Charles Miller, em São Paulo (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de março de 2026 às 16h56.

Tudo sobreLiteratura
Saiba mais

A Feira do Livro anunciou nesta segunda-feira, 30, os primeiros participantes de sua quinta edição, sedidada novamente na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo. Neste ano, a feira literária acontece entre 30 de maio e 7 de junho.

Realizado em formato de festival ao ar livre e com acesso gratuito, o evento reúne autores, editores, livreiros e leitores em uma programação que, neste ano, destaca a produção literária da América Latina e suas conexões com o Brasil.

A programação da Feira do Livro mantém a presença de autores internacionais, com nomes da América do Sul como Pilar Quintana, Mario Mendoza, Daniela Catrileo e Andrés Montero. A lista inclui ainda convidados de outros países, como Sandro Veronesi e Tracy Mann.

A Feira do Livro conquistou São Paulo. Agora a meta é 'resgatar' a paixão dos brasileiros por livros

Autores brasileiros também integram a agenda, com participação de nomes como Ana Maria Machado, Nei Lopes e Silviano Santiago. O evento inclui mesas de biografia, literatura contemporânea, poesia e não ficção, com discussões sobre temas como memória, desigualdade e clima. (veja a lista completo abaixo)

Encontro entre leitores e autores

Ao longo de nove dias, A Feira do Livro deve reunir mais de 250 convidados em debates, oficinas, sessões de autógrafos e atividades relacionadas ao livro e à leitura. A estrutura inclui três palcos principais e três espaços destinados à programação paralela, com participação de nomes da literatura, poesia e não ficção, com presença ampliada de autores sul-americanos.

Editoras, livrarias e instituições ligadas ao setor — 156 expositores confirmados até o momento — ocuparão estandes distribuídos pelos 15 mil metros quadrados da praça, com circulação de público formada por estudantes, famílias, professores e visitantes de diferentes regiões.

Criada em 2022, a iniciativa é organizada pela Associação Quatro Cinco Um, voltada à difusão do livro no país, em parceria com a Maré Produções e o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet. O evento conta com patrocínio de empresas e apoio institucional, com lista final de parceiros ainda em atualização.

O acesso às atividades é gratuito, condicionado à capacidade dos espaços, sem emissão de ingressos. A edição anterior, realizada em 2025, registrou público de 80 mil pessoas ao longo de nove dias.

Os autores confirmados na Feira do Livro até agora:

  • Adriana Negreiros
  • Alberto Mussa
  • Ana Maria Machado
  • Andrés Montero (Chile)
  • Bárbara Belloc (Argentina)
  • Bel Coelho
  • Bianca Santana
  • Camila Appel
  • Camilo Rocha
  • Carla Madeira
  • Chico Mattoso
  • Cristhiano Aguiar
  • Dani Marino
  • Daniel Munduruku
  • Daniela Catrileo (Chile)
  • Erika Palomino
  • Eucanaã Ferraz
  • Eustáquio Neves
  • Fernando José de Almeida
  • Fernando Morais
  • Gabriel Tupinambá
  • Gabriela Borges
  • Gaía Passarelli
  • Giovana Madalosso
  • Gustavo Piqueira
  • Ian Uviedo
  • Inara Nascimento
  • Inés Bortagaray (Uruguai)
  • Januária Cristina Alves
  • Jeferson Tenório
  • João Pombo Barile
  • Julia Kumpera
  • Kauê Lopes dos Santos
  • Lilian Sais
  • Liz Nugent (Irlanda)
  • Luiz Antonio Simas
  • Luiz Villares
  • Maria Brant
  • Maria Rita Kehl
  • Mariana Salomão Carrara
  • Mario Mendoza (Colômbia)
  • Natalia Timerman
  • Natércia Pontes
  • Nei Lopes
  • Noemi Jaffe
  • Paula Sibilia (Argentina)
  • Pedro Bial
  • Pilar Quintana (Colômbia)
  • Reinaldo Moraes
  • Ricardo Abramovay
  • Ricardo Domeneck
  • Rute Costa
  • Sandro Veronesi (Itália)
  • Silviano Santiago
  • Tracy Mann (EUA)
  • Vanessa Barbara
Acompanhe tudo sobre:LiteraturaFestivaisEstado de São PauloLivrosIndústria de livros

Mais de Pop

BBB 26: enquete aponta qual sister já pode dizer adeus ao reality

Segundo trailer da 3ª temporada de Euphoria é divulgado; confira

Sexta-feira Santa é feriado? Veja direitos dos trabalhadores

BBB 26: quem vai sair no paredão amanhã? Enquete indica eliminada quase certa

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Juíza barra tentativa do Departamento da Guerra de tratar Anthropic como risco à segurança

Mercados

Petróleo WTI renova máximas e supera US$ 100 pela 1ª vez em quatro anos

Negócios

MELHORES E MAIORES 2026: inscrições abertas até 30 de maio; veja como se inscrever

Carreira

Por que líderes experientes tomam decisões ruins?