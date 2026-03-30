A Feira do Livro anuncia a 1ª lista de convidados com 56 autores brasileiros e estrangeiros

A Feira do Livro anunciou nesta segunda-feira, 30, os primeiros participantes de sua quinta edição, sedidada novamente na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo. Neste ano, a feira literária acontece entre 30 de maio e 7 de junho.

Realizado em formato de festival ao ar livre e com acesso gratuito, o evento reúne autores, editores, livreiros e leitores em uma programação que, neste ano, destaca a produção literária da América Latina e suas conexões com o Brasil.

A programação da Feira do Livro mantém a presença de autores internacionais, com nomes da América do Sul como Pilar Quintana, Mario Mendoza, Daniela Catrileo e Andrés Montero. A lista inclui ainda convidados de outros países, como Sandro Veronesi e Tracy Mann.

Autores brasileiros também integram a agenda, com participação de nomes como Ana Maria Machado, Nei Lopes e Silviano Santiago. O evento inclui mesas de biografia, literatura contemporânea, poesia e não ficção, com discussões sobre temas como memória, desigualdade e clima. (veja a lista completo abaixo)

Encontro entre leitores e autores

Ao longo de nove dias, A Feira do Livro deve reunir mais de 250 convidados em debates, oficinas, sessões de autógrafos e atividades relacionadas ao livro e à leitura. A estrutura inclui três palcos principais e três espaços destinados à programação paralela, com participação de nomes da literatura, poesia e não ficção, com presença ampliada de autores sul-americanos.

Editoras, livrarias e instituições ligadas ao setor — 156 expositores confirmados até o momento — ocuparão estandes distribuídos pelos 15 mil metros quadrados da praça, com circulação de público formada por estudantes, famílias, professores e visitantes de diferentes regiões.

Criada em 2022, a iniciativa é organizada pela Associação Quatro Cinco Um, voltada à difusão do livro no país, em parceria com a Maré Produções e o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet. O evento conta com patrocínio de empresas e apoio institucional, com lista final de parceiros ainda em atualização.

O acesso às atividades é gratuito, condicionado à capacidade dos espaços, sem emissão de ingressos. A edição anterior, realizada em 2025, registrou público de 80 mil pessoas ao longo de nove dias.

Os autores confirmados na Feira do Livro até agora: