9 emojis que só quem é da Geração Z sabe o que significa; veja como usá-los

Em 2024, já se sabe que existem muitas formas de se comunicar com outra pessoa. Há a língua portuguesa, a linguagem informal abreviada que usamos nas mensagens, a linguagem de sinais. E existe um outro dialeto totalmente próprio — nem sempre claro — que é composto por uma comunicação que fica nas entrelinhas: os emojis.

O significado de cada um deles é, por vezes, bastante intuitivo: todo mundo sabe o que é um coração, palmas batendo, uma piscadinha, um braço fazendo força. Mas para a Geração Z, o uso desses emojis ultrapassou barreiras e criou uma linguagem própria na qual cada um dos ícones significa uma coisa. E elas estão longe de serem óbvias à primeira vista.

Abaixo, separamos aqui 9 emojis que tem um significado diferente para os jovens. Veja abaixo quais são eles e como usá-los:

Caveira 💀

Se você tem mais de 25 anos, você tem para si que sabe como usar o emoji da caveira. Na sua concepção, ele significa morte, certo? Pois na visão da Geração Z, não. Eles usam esse ícone para expressar o sentimento de "morrer de rir", como se algo fosse tão engraçado que a pessoa morresse sem ar.

Chorando de boca aberta 😭

O significado mais intuitivo com esse emoji é pensar na tristeza, já que representa uma pessoa chorando. Mas os jovens o usam para expressar alegria, quando algo é tão bom que leva a pessoa às lágrimas. Outro uso é feito para expressar fofura por algo ou alguém, como um bebê dando risada ou um filhotinho de cachorro.

Joinha 👍

Esse aqui é um dos mais traiçoeiros. Enquanto a Geração X ou os baby boomers o utilizam como se fosse uma mensagem de "ok", a Geração Z interpreta o sinal de joinha como uma resposta sarcástica de indiferença. Como se a pessoa que manda o ícone quisesse deixar claro que está desconfortável com aquilo.

Palhaço 🤡

O emoji de palhaço é um dos mais intuitivos — e também um dos mais usados entre os jovens. Quando usado em mensagens, ele tem o significado de expressar que a pessoa foi "feita de palhaça", ou seja, se sentiu enganada ou usada de alguma forma. É uma forma de expressar por emojis a expressão "cara de palhaço".

Fogo 🔥

Alguém chame os bombeiros para apagar esse fogo, porque, no formato de emoji, ele tem um outro significado. Entre os jovens, o fogo tem o significado de "chama", do sentido do verbo 'chamar', mesmo. Serve para expressar o sentimento de desejo por outra pessoa, mais picante, indicar que ela é bonita e pedir que ela "te chame" para conversar.

Olhos 👀

Outro emoji que é muito popular entre a Geração Z são os dois olhinhos. Se antes eles eram usados somente para expressar curiosidade, hoje, os jovens o utilizam como um sinônimo de atenção ou "estar atento" a algo. Isso varia desde estar interessado para saber uma informação nova e até para flertar com outra pessoa, em busca de novidades.

Dois olhos e uma boca 👁️👄👁️

A combinação dos dois emojis é uma forma engraçada de expressar choque ou surpresa. É uma evolução dos emojis que realmente expressam esse sentimento, como o 😨.

Caubói 🤠

Apesar da fama de serem mais pessimistas, a Geração Z sabe mostrar certo otimismo quando quer. Uma das maneiras de expressar isso é usando o emoji de caubói, só que de forma irônica. É um pensar positivo mesmo quando a situação é caótica e muito ruim.

Pessoa em pé 🧍

Se tem um emoji que deixa muita gente confusa é o da pessoa em pé. Entre os jovens, ele serve para reagir de forma neutra a algo que foi mandado por mensagem como uma informação exagerada ou absurda, como se, para eles, não fosse nada demais.

Com informações de Dictionary e Sinch Engage