5 de agosto: dia da farmácia e o legado de Oswaldo Cruz

No Brasil, o dia 5 de agosto é marcado por uma celebração dupla para a saúde pública: o Dia Nacional da Farmácia e o Dia Nacional da Saúde, este último instituído pela Lei nº 5.352/1967 em homenagem ao nascimento de Oswaldo Cruz, médico e sanitarista nascido em 5 de agosto de 1872.

A escolha da data para o Dia da Farmácia está relacionada à fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos (ABF), criada em 5 de agosto de 1941 com o objetivo de valorizar e a profissão no país.

Desde então, a data passou a ser reconhecida como uma oportunidade de destacar o papel dos farmacêuticos na orientação sobre medicamentos e na atuação clínica junto à população.

História colonial

A história da farmácia no Brasil remonta ao período colonial, quando os boticários manipulavam medicamentos artesanalmente, muitas vezes em boticas improvisadas. Com o tempo, a profissão se consolidou, especialmente após a criação da primeira Escola de Farmácia em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1839, e a fundação do Conselho Federal de Farmácia (CFF) em 1961, responsável por regulamentar e fiscalizar o exercício da profissão.

Oswaldo Cruz

Oswaldo Cruz (1872 - 1917) desenvolveu práticas sanitárias em uso até hoje (Hulton Archive/Getty Images) (Hulton Archive/Getty Images)

A conexão entre o Dia da Farmácia e Oswaldo Cruz vai além da coincidência de datas. Cruz foi um dos principais responsáveis pela estruturação da saúde pública no Brasil. Fundador do Instituto Soroterápico Federal, que mais tarde se tornaria a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ele liderou campanhas sanitárias decisivas contra epidemias como a de febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Seu trabalho foi fundamental para o desenvolvimento da medicina experimental e da microbiologia no país, áreas que dialogam diretamente com a atuação farmacêutica.