Escolha de nome de bebê vira negócio nos EUA; 'expert' cobra até R$ 160 mil

Escolher o nome de um bebê é a primeira das diversas responsabilidades que os pais terão sobre ele ao longo da vida.

Nos Estados Unidos, essa questão virou uma oportunidade de negócio e, agora, várias famílias desembolsam até R$ 160 mil para que uma "expert" em escolher nomes de crianças faça esse trabalho.

Uma das pioneiras nesse mercado é a californiana Taylor Humphrey.

Os 100 nomes de bebês masculinos mais populares deste ano

Doula de formação e com experiência em marketing, ela se apresenta como uma "nerd de nomes" e mantém milhares de planilhas no Excel com sugestões. Sua carreira começou na criação de conteúdo sobre o tema e, com o aumento da procura, passou a ser contratada para prestar o serviço.

Em 2020, Taylor ajudou a batizar mais de 100 bebês e faturou mais de US$ 150 mil (cerca de R$ 800 mil) com casais interessados — naquela época, cobrava cerca de US$ 1.500 (aproximadamente R$ 8 mil) por consulta.

Hoje, a consultora já soma milhares de bebês batizados — além dos 70 mil seguidores na conta do TikTok, chamada "What's In a Baby Name" ("O que tem no nome de um bebê", em português) e mais 31 mil no Instagram. Os serviços também cresceram em valor, e agora custam até US$ 30 mil (R$ 160 mil), informou o SF Chronicle.

"Há muito mais neste trabalho do que as pessoas imaginam. Às vezes, recebo ligações de clientes tão urgentes que preciso largar tudo e ajudá-los imediatamente", disse Taylor ao NY Post.

Como funciona a consultoria para nome de bebê?

Com preços que começam em US$ 200 (cerca de R$ 1.000), a mulher divide os serviços em pacotes, que variam conforme a necessidade e o investimento que o casal está disposto a fazer. O mais simples é um e-mail com algumas recomendações personalizadas, com seus significados, as origens, as variações de grafia, o histórico de popularidade e as "vibrações" de cada sugestão.

O pacote mais caro — de US$ 30 mil (cerca de R$ 160 mil na cotação atual) — oferece um relatório com diversas sugestões de nomes e consultas remotas, além da análise da árvore genealógica e do trabalho de um grupo de especialistas dedicado a debater opções.

Chamado de "Concierge Completo Para Nomes de Bebês", o serviço é descrito como "luxuoso", com atividades extras como encontros presenciais, festa de revelação, apoio para criação de uma "marca do bebê", avaliação de um genealogista com base na linhagem familiar e até a contratação de profissionais para discutir as recomendações.

"Atendi alguns pais frenéticos que disseram: "Estamos no hospital e eles não estão nos deixando sair. Temos que assinar a certidão de nascimento. Como chamamos nosso bebê?’", recordou Taylor.

Na lista de clientes da consultora, há desde casais anônimos até celebridades famosas. Os pedidos variam entre nomes exóticos, simples, longos e históricos — cada um seguindo as especificações das famílias contratantes.

Apesar do sucesso, Taylor recebe muitas críticas pelo seu trabalho, mas não se deixa abalar, pois sabe que está fazendo parte do momento mais emocionante da vida dos seus clientes.

"Tive que aceitar que as pessoas frequentemente me encontram por meio de conteúdo que zomba de mim. Eu aceito isso porque acredito que o trabalho que estou fazendo é realmente importante", afirmou. "É um pouco constrangedor quando zombam de você na internet. Mas, ao mesmo tempo, eu penso: ‘Bem, isso é meio bobo’. Eu crio nomes de bebê para viver", disse.

O site Nameberry também atua nesse mercado e reúne quase 82 mil seguidores no Instagram. No perfil, publica sugestões de nomes, curiosidades sobre o assunto e dicas como "como nomear seu bebê como homenagem aos avós".

Segundo Pamela Redmond, diretora-executiva do portal, os pais, a princípio, procuram um nome único ou individual. No entanto, ela afirma ao San Francisco Chronicle que, "no fundo, as famílias não querem isso. A maioria dos consultores de nomes de bebês vende uma ideia ampla do que constitui bom gosto".