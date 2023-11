Matt Leblanc faz homenagem emocionante Matthew Perry; veja texto na íntegra

O ator Matt Leblanc, o Joey, de "Friends", fez uma homenagem ao amigo Matthew Perry, o Chandler, nas redes sociais, quase 20 dias após a morte do artista. Os atores trabalharam juntos na icônica série de comédia entre 1994 e 2004.

Em uma publicação no Instagram, Leblanc mostrou sua gratidão ao período em que dividiu cenas com Perry e a amizade que construíram por trás das câmeras.

"Matthew, é com o coração pesado que me despeço", escreveu. "Os momentos que passamos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida. Foi uma honra dividir o palco com você e chamá-lo de meu amigo. Sempre sorrirei quando pensar em você e nunca esquecerei você. Nunca. Abra suas asas e voe, irmão, você finalmente está livre. Muito amor. E acho que você vai ficar com os 20 dólares que me deve."

Como Matthew Perry morreu?

Matthew Perry morreu em 28 de outubro, aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles (EUA). Ele foi encontrado morto numa banheira de hidromassagem por um assistente, que acionou o departamento de bombeiros da cidade.

Dias após o anuncio da tragédia, o Los Angeles County Department of Public Health (Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles) divulgou a certidão de óbito do ator. No entanto, a causa da morte ainda não foi confirmada, enquanto os exames toxicológicos não forem concluídos.

Perry foi enterrado em 2 de novembro no cemitério Forest Lawn, em Los Angeles. A cerimônia privada contou com a presença de outros protagonistas de "Friends", como Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc. O pai do ator, John Bennett Perry, o padrasto, Keith Morrison, e sua mãe, Suzanne Perry, também estavam presentes.

Homenagem do elenco de 'Friends'

Em 30 de outubro, o elenco do seriado se reuniu nas redes sociais e escreveu, em conjunto, uma carta para lembrar os bons momentos de Matthew Perry no programa de TV. O texto emocionou os fãs. Leia na íntegra:

"Estamos tão devastados pela perda do Matthew. Éramos mais do que colegas de cast, éramos família. Há muito para dizer, mas, agora, nós precisamos de um momento de luto para processar essa perda irreparável. Em tempo, diremos mais, quanto pudermos e conseguirmos. Por agora, nossos pensamentos e nosso amor está com a família de Matty, seus amigos e todo mundo que o ama no mundo todo".