Elenco principal de 'Friends' se pronuncia sobre a morte Matthew Perry; veja na íntegra

A morte de Matthew Perry, conhecido pela interpretação do Chandler de 'Friends', aos 54 anos, chocou o mundo no último sábado, 28. Fãs e celebridades de todo o planeta prestaram homenagens ao artista, e o prédio que serviu como espaço de gravação para a série acordou, nesta segunda-feira, 30, repleto de flores e cartazes.

No domingo e também nesta segunda-feira, 30, no entanto, cinco depoimentos estavam em falta. Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), David Schwimmer (Ross Geller), Courteney Cox (Monica Geller), Jennifer Aniston (Rachel Green) e Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) demoraram para soltar seus pronunciamentos sobre o antigo companheiro de série, eterno Chandler Bing, com quem contracenaram por longos dez anos. A dor do luto, para eles, foi mais forte.

Nesta segunda-feira, 30, o elenco se reuniu nas redes sociais e escreveu, em conjunto, uma carta para lembrar os bons momentos de Matthew Perry no programa de TV. O texto emocionou os fãs. Leia na íntegra:

"Estamos tão devastados pela perda do Matthew. Éramos mais do que colegas de cast, éramos família. Há muito para dizer, mas, agora, nós precisamos de um momento de luto para processar essa perda irreparável. Em tempo, diremos mais, quanto pudermos e conseguirmos. Por agora, nossos pensamentos e nosso amor está com a família de Matty, seus amigos e todo mundo que o ama no mundo todo"

Repercussão de famosos

Para além da comoção do público comum, ficaram evidentes também as homenagens e declarações prestadas por atores e atrizes famosos, bem como estúdios e outras entidades.

Maggie Wheeler, que interpretou "Janice" em "Friends", um dos pares românticos de Chandler, descreveu em suas redes sociais que a perda é imensurável. "Que perda. O mundo vai sentir sua falta, Matthew Perry. A alegria que você trouxe a tantos na sua curta vida vai permanecer. Eu me sinto muito abençoada por cada momento criativo que compartilhamos".

Os criadores de "Friends", Marta Kauffman e David Crane, também se pronunciaram. A carta foi assinada em conjunto com Kevin Bright, produtor-executivo da série. "Estamos chocados e profundamente entristecidos pela morte de Matthew Perry, nosso querido amigo. Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte de nossas vidas".

A Warner Bros., detentora dos direitos de "Friends", também divulgou uma nota lamentando a morte do ator. "Estamos arrasados pela morte de nosso querido amigo Matthew Perry. Matthew era um ator incrivelmente talentoso e uma parte indelével da família Warner Bros. TV Group. O impacto de sua comédia genial foi sentido no mundo todo, e seu legado viverá nos corações de muitos. Este é um dia triste, e mandamos nosso amor a sua família, entes queridos e todos os seus fãs".

Outros artistas e pessoas públicas, como Selma Blair, Justin Trudeu e Gwyneth Paltrow também prestaram homenagens nas redes sociais.

O que ainda falta esclarecer sobre a morte de Matthew Perry?

Por mais que os primeiros indícios sejam voltados para afogamento, a autópsia ainda não chegou a um resultado conclusivo sobre a morte do ator. Ex-dependente químico, o ator travou uma luta intensa contra a depressão e o vício nas drogas, que começou durante as férias das gravações de "Friends". Na época, Perry sofreu um acidente de Jet Ski e tomou analgésicos para controlar a dor, que eventualmente o viciaram.

O ator revelou ao elenco e passou por uma série de internações e chegou a interromper as gravações de "Friends" e outros filmes que estrelava na época. Em uma entrevista com Tom Power, chegou a dizer que tinha lembranças tristes dessa fase.

"Posso dizer quando bebia, tomava opioides, cheirava cocaína. Eu poderia dizer temporada por temporada pela minha aparência. Acho que ninguém mais pode, mas eu certamente posso. É por isso que não quero assistir, porque é o que vejo", disse a Tom. "Eu tinha uma regra de não beber ou usar drogas enquanto trabalhava porque tinha muito respeito pelas cinco pessoas com quem trabalhava. Porém já cheguei para trabalhar extremamente de ressaca", concluiu.

Matthew chegou a dizer que na gravação do último episódio, não sentiu a emoção pelo uso das drogas. "Não senti nada. Eu não sabia dizer se isso era por causa do opioide buprenorfina que eu estava tomando ou se eu estava simplesmente morto por dentro", afirmou na entrevista.

Eterno Chandler Bing

O ator nasceu em Williamstown, nos Estados Unidos, mas cresceu em Ottawa, capital do Canadá. Filho de pais divorciados, Perry sempre demonstrou interesse no meio artístico quando criança, mas passou um tempo longe dos holofotes para se dedicar ao tênis.

Por incentivo do pai, que também era ator, na adolescência, decidiu voltar à carreira artística. Fez alguns cursos de teatro, no colégio onde estudava e posteriormente em institutos canadenses. Era sempre lembrado pelos papéis de comédia.

Mais tarde, depois de formado, ele se mudou para Los Angeles com o pai em busca de novas oportunidades. Seus primeiros papéis foram nas séries 240-Robert, Charles in Charge, Silver Spoons e Second Chance, em posições secundárias. Chegou a estrelar, também, em "Boys Will Be Boys", "Highway" to "Heavene Growing Pains".

Depois de algumas tentativas frustradas como ator, Matthew resolveu fazer seu próprio seriado, ao lado do amigo Andrew Hill. Coincidência ou não, o plot era parecido com o de “Friends” e foi oferecido a Universal Studios, que o passou para a NBC. Alguns meses mais tarde, Perry estrelou como Chandler no que viria a ser uma das maiores séries de comédia de todos os tempos.