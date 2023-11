Quem está no elenco da última temporada de The Crown?

Quatro dos dez episódios da última temporada de The Crown já estão disponíveis na Netflix. A primeira parte lançada foca nos últimos momentos de Diana até a sua morte e as consequências do episódio para a família real. Já os seis últimos episódios devem focar no casamento de Charles e Camila Parker-Bowles, o governo do primeiro-ministro Tony Blair e, principalmente, no relacionamento do príncipe William com a então plebeia Kate Middleton.

A nova fase é protagonizada por Diana, interpretada por Elizabeth Debicki, e a Rainha Elizabeth II, vivida por Imelda Staunton. Além disso, Dominic West retorna como o então príncipe Charles, Lesley Manville como princesa Margaret, Jonathan Pryce como príncipe Philip, e Jonny Lee Miller como John Major.

Novos nomes no elenco de The Crown

Além dos atores que já estavam nas temporadas anteriores, novos nomes também se juntam ao time nesta sexta etapa, com destaque para Meg Bellamy e Ed McVey, que viverão Kate Middleton e o Príncipe William, respectivamente.