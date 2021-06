Sem mistureba: PetLove faz parceria com a True, de ração natural para pets

A Petlove, petshop online e plataforma de serviços veterinários anunciou uma parceria com a True, marca de ração natural, que permitirá a venda da primeira ração orgânica e sem subprodutos do país pela plataforma online da empresa.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

Em um primeiro momento, a ração natural da True estará disponível no e-commerce da PetLove, que já conta com mais de 15.000 produtos, além de serviços e consultas veterinárias oferecidas por mais 3.000 parceiros -- entre clínicas e hospitais.

O lançamento também marca a chegada oficial da True ao mercado barsileiro. A ração natural é feita com carne de verdade e é, segundo a empresa, a única ração super premium do Brasil que não contém farinha de vísceras - um subproduto proveniente da indústria alimentícia não destinado ao consumo humano e tradicionalmente usado em rações para pets.

A True também elimina qualquer transgênico, conservante artificial e corante, e prioriza ingredientes naturais como frango, batata-doce, cenoura, brócolis e arroz integral.

“Não existe nenhuma ração sem subprodutos de carne disponível ao consumidor brasileiro, algo que já é bem desenvolvido no mercado externo. Temos a expectativa de revolucionar o mercado nacional, oferecendo um alimento mais natural e mais próximo da nossa própria alimentação, para que os pais e mães de pet possam alimentar seus pets com ingredientes que eles mesmos comeriam”, afirma André Romeiro, criador da True.

Os produtos já estão disponíveis no site da PetLove em e têm preços a partir de R$149,90.

Mercado em expansão

Para a PetLove, a parceria com a True é uma tacada certeira e se alinha ao propósito da empresa em se tornar um marketplace que tem como premissa básica o bem-estar animal.

O momento é oportuno. O mercado pet dá largos passos no país, que já se tornou o segundo maior mercado animal do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. O segmento de rações orgânicas e naturais segue o mesmo ritmo: apenas em 2020, movimentou cerca de 23 bilhões de dólares, de acordo com a Imarc, empresa de pesquisas de mercado.

“Temos observado o movimento de pais e mães de pets mais preocupados com a qualidade da ração que é oferecida a eles”, diz Marcio Waldman, médico veterinário e fundador da Petlove.

Um levantamento da Petlove realizado com 861 pessoas mostra que mais de 50% dos respondentes gostaria de oferecer rações naturais aos cachorros, buscando uma alimentação preventiva a problemas de saúde. “Acreditamos muito na parceria com a True para oferecer ainda mais valor aos nossos clientes e assinantes e continuar avançando no nosso propósito de oferecer bem-estar aos pets”, diz Waldman.

A explicação para isso está na crescente conscientização do consumidor em relação à saúde de seus animais de estimação. Com a pandemia, a preocupação com o que os animaizinhos comem e suas rotinas também aumentou, e a PetLove quer tirar proveito desse cenário e se tornar uma plataforma com todo tipo de serviço, de alimentação a estadia.

Em 2020, a empresa anunciou a fusão com a DogHero, outra empresa do setor e também a aquisição da Vetus, sistema de gestão de clínicas e médicos veterinários. Além disso, a empresa recebeu um aporte de 250 milhões de reais liderado pelos fundos Softbank e L Catterton.

Já a True quer se consolidar no mercado nacional e vê a aproximação com a PetLove como a melhor oportunidade para isso. “Com a parceria com a Petlove, temos a expectativa de sermos a marca líder em market share de rações naturais em até 3 anos”, diz Romeiro.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME