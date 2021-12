25 franquias baratas para quem quer começar o ano empreendendo

Mais do que uma paixão, empreender também é uma alternativa para contornar o desemprego. Com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e um baque econômico causado pela pandemia de covid-19, arriscar-se e abrir o próprio negócio se tornou a primeira opção para cerca de 20 milhões de pessoas em 2020, de acordo com dados do Ministério da Economia.

Em um cenário de incertezas, apostar no segmento de franquias pode ser uma alternativa para empreendedores de primeira viagem que precisam de certa bagagem para começar.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segundo trimestre de 2021 registrou crescimento de 3,9% na abertura de novos negócios. No caso das franquias, os números também foram positivos, e o faturamento do setor no terceiro trimestre de 2021 foi 8% superior ao registrado no mesmo período de 2020. De julho a setembro deste ano, as franquias faturaram 47,3 bilhões de reais.

A EXAME elencou algumas franqueadoras de menor porte e com investimentos iniciais que partem de 10.000 reais e vão até 150.000 reais. É o caso de negócios de beleza e bem-estar, escolas de idiomas e até mesmo uma franquia de fast-food de alimentação saudável.

Confira, a seguir, 25 franquias de até R$ 150 mil para começar 2022 empreendendo

1 - PremiaPão

Especializada na comercialização de publicidade em sacos de pão que conecta marcas diretamente ao público-alvo, a rede com atuação home based

Investimento inicial: R$ 10 mil

2 - Torky

O modelo de negócio da microfranquia de reparo de instrumentos musicais consiste em uma bag reparadora que comporta 50 ferramentas capazes de realizar cerca de 70 serviços, como regulagem, troca de trastes e captadores, limpeza, blindagem e revisão elétrica.

Investimento inicial: R$ 15.990 mil (incluso capital de giro e taxa de franquia)

3 - Sofá Novo de Novo

Especializada em higienização e impermeabilização de estofados, a rede conta atualmente com 60 unidades no Brasil.

Investimento inicial: R$ 25,9 mil (incluso taxa de franquia)

4 - Artes Filmes

A rede de produção de vídeos trabalha com os serviços de streaming, live commerce, podcast e locação de equipamentos para empresas. Conta com sete unidades espalhadas pelo Brasil.

Investimento inicial: R$ 30 mil (incluso taxa de franquia e capital de giro)

5 - Prudential do Brasil

A rede oferece soluções personalizadas de seguros de vida individual e em grupo. Atualmente conta com mais de 1,5 mil corretoras franqueadas em operação no país.

Investimento inicial: R$ 30 mil já com taxa de franquias e custos iniciais do negócio.

6 - CleanNew

Rede especializada em higienização e blindagem de estofados residenciais, comerciais e até em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: R$ 34,6 mil, incluindo equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia.

7 - SPA Express

De origem paraibana, a microfranquia de saúde, beleza e bem-estar em domicílio é hoje a maior do país, com mais de 40 operações home-based.

Investimento inicial: R$ 37,3 mil e inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial.

8 - Home Angels

A rede é pioneira no segmento de cuidadores de pessoas supervisionadas, especialmente de idosos, sendo referência na América Latina.

Investimento inicial: R$ 41 mil (incluindo taxa de franquia)

9 - Park Education

A rede de escolas de educação bilíngue possui um cardápio de cursos que vão de idiomas a negócios, marketing, criatividade e empreendedorismo. Hoje conta com 115 unidades comercializadas, sendo que 95 já estão em operação.

Investimento inicial: R$ 50 mil (inclui taxas de franquia e publicidade e a propaganda inicial, no modelo light)

10 - Mr. Fit

Criada em 2013, no interior de São Paulo, a rede é pioneira em fast-food de alimentação saudável e hoje conta com mais de 500 franquias no Brasil, além de unidades também em Portugal.

Investimento inicial: R$ 72 mil, incluindo a taxa de franquia.

11 - Maria Brasileira

A maior rede de franquias de limpeza residencial que facilita a vida das pessoas por meio de multisserviços atua com 450 unidades franqueadas espalhadas por todo o Brasil.

Investimento inicial: R$ 36,5 mil, que inclui taxa de franquia e capital de giro.

12 - Graviola Burguers e Pizzas

O modelo dark kitchen da rede de restaurantes de alimentação saudável conta com uma operação mais enxuta, dispensando área para atendimento de salão, focando apenas no preparo e entrega.

Investimento inicial: R$ 85 mil (inclui taxa de franquia).

13 - Casa de Bolos

Pioneira no segmento de bolos caseiros, a rede conta com 400 unidades pelo país. No cardápio há mais de 100 sabores de bolos, além de tortas, cucas e bolos de aniversário.

Investimento inicial: R$ 87 mil (incluindo taxa de franquia e implantação, no modelo mini).

14 - 5àsec

A 5àsec, rede de lavanderias, lançou em 2021 o modelo de negócio chamado HUB. O franqueado deste formato não precisa de maquinários, apostando em um espaço menor e atuando com foco 100% no comercial.

Investimento inicial: R$ 95 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e instalações)

15 - Amore Milho

Rede especializada na venda de milho em potes. A empresa nasceu em 2020 e iniciou a expansão por franquias no início deste ano.

Investimento inicial: R$ 96 mil (inclui taxa de franquia e capital de giro)

16 - Nutty Bavarian

A rede é especializada em castanhas com mais de 110 quiosques espalhados pelo país e com mais de 500 pontos de vendas.

Investimento inicial: R$ 99 mil (incluindo capital de giro, no quiosque montado)

17 - Emagrecentro

A rede de emagrecimento e estética corporal é referência no segmento e oferece tratamentos a preços acessíveis. Atualmente possui mais de 240 unidades no Brasil e cinco nos EUA, onde usa a bandeira Best Shape.

Investimento inicial: R$ 100 mil (inclui capital de instalação e taxa da franquia)

18 - Buratto Consultórios

Franquia de espaços compartilhados para profissionais da saúde.

Investimento: R$ 119 mil, ja com a taxa de franquia inclusa.

19 - Help! Lojas de Crédito

Uma das maiores franquias do país, com mais de 800 unidades em operação, a rede de lojas de crédito do Banco Bmg foca em aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos.

Investimento inicial: R$ 140 mil, somando taxa de franquia, reforma do ponto e capital de giro.

20 - Lavô

Rede de lavanderia self-service que dispensa a contratação de funcionários.

Investimento inicial: R$ 120 mil para condomínios e R$ 149 mil para lojas e contêineres

21 - Yes! Cosmetics

Com 20 anos de mercado e 100 unidades em todo o Brasil, a rede é focada em cosméticos de alta qualidade e preços acessíveis.

Investimento inicial: R$125 mil com instalação, taxa de franquia e sistemas incluso para o modelo quiosque.

22 - Açougue Vegano

Primeira rede de franquias de restaurantes veganos do Brasil, com receitas saborosas de coxinha de jaca, espetinho de soja e até feijoada vegana.

Investimento inicial: R$ 130 mil, incluso taxa de franquia, instalação e capital de giro no modelo quiosque.

23 - Mais1 Café

Maior rede de cafés especiais do Brasil, oferece bebidas da mais alta qualidade em várias opções, desde o clássico coado até drinques gelados com o grão especial. A rede está presente em todo Brasil e conta com 360 lojas comercializadas.

Investimento inicial: R$ 135 mil (inclui instalação e taxa de franquia)

24 - OdontoCompany

Maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 1300 unidades espalhadas em todos os estados brasileiros.

Investimento inicial: R$ 150 mil (inclui obras, equipamentos, móveis, taxa de franquia e capital de giro, em cidades com 30 a 80 mil habitantes)

25 - Biscoitê

Primeira rede de biscoitos para presente do Brasil, foi eleita pela Endeavor uma das 15 marcas com maior potencial de crescimento no país. Atualmente conta com 27 pontos de venda distribuídos no eixo Rio-São Paulo e atende todo território nacional via e-commerce.

Investimento inicial: R$ 150 mil (incluso taxa de franquia e royalties, no modelo carrinho).

Conheça as histórias empreendedoras mais inspiradoras do país. Assine a EXAME

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.