Veja 11 programas e cursos de empreendedorismo com inscrições abertas

O final de ano é uma oportunidade para rever planos e buscar aprendizados. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar os empreendedores a se preparar para 2021.

Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas com inscrições abertas.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Como ser campeã de vendas mesmo com isolamento no Natal

Quando: dia 21 de dezembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A live ‘como ser campeã de vendas mesmo com isolamento no Natal’ é uma iniciativa da Andressa Rando Favorito, especialista em gestão de negócios de moda, que tem o objetivo de reforçar os principais pontos de atenção para os pequenos e médios varejistas do setor de moda que desejam manter o aquecimento das vendas no período natalino.

2 – Jornada vencedora – como começar 2021 vendendo mais

Quando: dia 23 de dezembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Sem dúvida todo mundo está muito inseguro quanto aos rumos da economia em 2021, ainda mais com a nova onda do coronavírus. No entanto, as expectativas para o e-commerce continuam otimistas, com uma projeção de crescimento de 26% em relação a 2020, segundo a Ebit|Nielsen. Para já sair na frente, Pedro Rabelo, diretor do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seus próprios e-commerces, dará dicas de como eles podem começar o ano novo vendendo mais na internet, mesmo janeiro sendo um mês tipicamente mais parado para o varejo.

3 – Programa Scale-up Endeavor Smart Cities

Custo: gratuito

Inscrições: até 15 de janeiro, pelo site

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Programa Scale-up Endeavor Smart Cities, promovido pela Endeavor, rede global formada pelos empreendedores e empreendedoras. A iniciativa busca 12 scale-ups que estejam prontas para escalar suas soluções voltadas para o desenvolvimento inteligente das cidades e tem o patrocínio silver do Turbo, o hub de inovação da Ipiranga. O programa procura negócios de tecnologia que resolvam grandes problemas das cidades brasileiras nos seguintes segmentos: mobilidade, logística, turismo, conectividade, economia circular, energia, água, lixo, govtech e segurança.

4 – Desafio ENGIE – Vamos Além da Energia

Quando: em fevereiro

Custo: gratuito

Inscrições: até 11 fevereiro, pelo site

A ENGIE, empresa privada de energia, está com inscrições abertas para o Desafio ENGIE – Vamos Além da Energia. A iniciativa, uma parceria com o SENAI, disponibilizará até R$ 2 milhões para startups que apresentarem proposta para desenvolver soluções inovadoras que ajudem a acelerar a transição energética. As empresas interessadas têm até o dia 11 de fevereiro de 2021 para submeter suas propostas, respondendo desafios associados a cinco áreas: excelência operacional, loss control, carreira e sucessão, análise de estabilidade para segurança de barragens e mitigação do impacto ambiental. Serão selecionadas até oito empresas, em duas etapas. Os projetos deverão ter duração máxima de dois anos e orçamento entre R$ 250 mil e R$ 400 mil.

5 – Classe 2021 do Winning Women – EY

Quando: primeiro semestre de 2021

Custo: gratuito

Inscrições: até 19 de fevereiro, pelo site

O Winning Women Brasil é um programa de mentoria com duração de um ano que, além de trazer conselheiras e executivas de sucesso no mercado, proporciona oportunidades de aperfeiçoar conhecimentos como branding, liderança, gestão e relacionamento, direcionada às mulheres empreendedoras que carregam objetivos de crescimento ambiciosos, energia, criatividade, paixão e propósito.

6 – Meu Bolso em Dia – Febraban

Quando: a partir de março

Custo: gratuito

Inscrições: até 9 de fevereiro, pelo site

O Programa de Aceleração Meu Bolso em Dia é uma iniciativa da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos que tem como missão viabilizar projetos de inovação em Educação Financeira que tenham como compromisso causar um alto impacto social, pelo seu alcance, pelas transformações culturais que pode gerar e por sua tecnologia ou solução. O objetivo deste programa é, por meio de múltiplas etapas de mentoria, impulsionar empresas com projetos de Educação Financeira com alto potencial de ganho de escala e auto sustentabilidade, visando ao o desenvolvimento de soluções inovadoras, abrangentes, inclusivas e gratuitas ou sem custo adicional para o usuário final.

7 – Sétima turma do BTG boostLAB

Quando: primeiro semestre de 2021

Custo: gratuito

Inscrições: até 5 de fevereiro, pelo site

O banco de investimentos BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) está em busca de startups para uma nova turma do seu programa de potencialização de empresas. O banco está em busca de empresas que atuem com finanças, mercado imobiliário, direito, seguros, blockchain, analytics e machine learning. Para poder participar do programa, as empresas precisam ter pelo menos dois sócios com dedicação exclusiva ao negócio e um produto pronto, com vendas recorrentes, e modelo de negócio escalável.

8 – Programa de Inovação Aberta para Startups – Cisco/SENAI

Quando: dia de dezembro, às h

Custo: gratuito

Inscrições: até 31 de dezembro, pelo site

A Cisco do Brasil e o SENAI-SP fortalecer o ecossistema de inovação e desenvolver o empreendedorismo brasileiro. A iniciativa vai selecionar até cinco startups com projetos que empreguem as tecnologias pilares da Indústria 4.0. As startups interessadas em participar devem ter projetos em estágio inicial com soluções que impactam a cadeia da Indústria 4.0 nas seguintes áreas: Otimização do Processo Produtivo, Manutenção Prescritiva e Segurança e Redução de Riscos.

10 – Gramado Summit – Batalha de Startups

Quando: em março

Custo: gratuito

Inscrições: até 10 de fevereiro, pelo site

A Gramado Summit promoverá um concurso voltado para startups na edição de 2021, chamado Batalha de Startups. A vencedora da competição receberá um aporte de até R$ 150 mil da Venture Capital, Bossa Nova Investimentos. Para concorrer, basta ser expositora do evento, estar em estágio pré-seed (avaliação de R$100 mil a R$300 mil), ter um modelo de negócio B2B ou B2C, além de ter os produtos/serviços validados e em operação há, pelo menos, um ano.

11 – Empreendedorismo de impacto social

Quando: entre os dias 1 e 5 de fevereiro de 2021, das 19h30 às 22h30

Custo: 1.100 reais

Inscrições: pelo site

Para fornecer informações e incentivar quem deseja trabalhar com propósito e gerar impacto social, a ESPM-SP e o professor e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental (CEDS), Marcus Nakagawa, criaram o curso de férias “Empreendedorismo de impacto social: definindo causas e ações para mudar o mundo”. Com a construção de aulas dinâmicas online, com geração de debates e estudos de casos, os alunos poderão conhecer as diferentes formas de empreendedorismo social: projetos sociais, organização do terceiro setor, negócios sociais e negócios de impacto social; analisar os desafios, oportunidades, vertentes e engajamento do empreendedor social e, por fim, conceber uma ideação para sua causa e ação.