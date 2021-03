XP tem lucro de R$721 mi no 4º tri

A XP disse nesta terça-feira que seu lucro líquido no quarto trimestre cresceu 30%, já que os ativos sob custódia aumentaram mais de 60% em relação ao ano anterior e a base de clientes aumentou.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização subiu 42% ano a ano. Os ativos sob gestão da XP fecharam dezembro em 660 bilhões de reais, 61% a mais em 12 meses.

O número de clientes cresceu 5% no trimestre e 63% ano contra ano, para 2,77 milhões.

O diretor financeiro da XP, Bruno Constantino, disse que a corretora está expandindo suas atividades bancárias, com o lançamento de um cartão de crédito neste mês e contas bancárias digitais até meados do ano.

A XP encerrou dezembro com carteira de crédito de 3,9 bilhões de reais, atividade que a corretora iniciou no ano passado. A carteira é composta principalmente por empréstimos com os investimentos dos clientes em garantia.

A XP também aumentou sua receita com banco de investimento. A receita da divisão atingiu 13% do faturamento total no último trimestre. O XP gerenciou 32 ofertas de ações no ano passado.