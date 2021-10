Workplace from Facebook revela tática para melhorar experiência do cliente

Que a pandemia e a transformação digital alteraram a maneira como todos nós trabalhamos e interagimos ninguém duvida. De acordo com o Center for Economic and Policy Research, reputada entidade americana, 557 milhões de pessoas, de todas as partes do mundo, trabalharam de suas próprias casas no ano passado. É uma multidão que representa 17,4% da força de trabalho global.

Por outro lado, é difícil crer que tudo volte como antes da pandemia, quando o home office era um conceito pouco difundido mundo afora. É o que indica uma pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half. Segundo o levantamento, 63% dos brasileiros vão dar preferência a uma forma híbrida de trabalho em 2022.

Até aí, nenhuma surpresa. O que nem todo mundo se dá conta é do quão proveitosa a digitalização pode ser para as empresas de maneira geral. É o que o Workplace Transform Latam, evento online que ocorre no dia 28 de outubro, a partir das 16 horas, pretende esclarecer.

O Transform é uma série de seminários do Workplace que acontece globalmente, nas quatro regiões do mundo: APAC (Ásia-Pacífico), EMEA (Europa, Oriente Médio e África), América do Norte e América Latina.

O principal objetivo do simpósio digital é mostrar através de histórias reais a importância de investir em melhores experiências para os colaboradores para refletir na experiência do consumidor por meio da plataforma, que pertence ao Facebook.

Via de regra, reúne grandes nomes do mundo empresarial para apresentar cases inspiradores e demonstrar os frutos de lideranças comprometidas com a inovação. Para os espectadores, é uma chance rara de acumular conhecimento que pode catapultar as oportunidades comerciais.

A edição do Workplace Transform Latam deste ano parte da premissa de que a transformação digital começa com as pessoas. Para comprovar a tese, convidou diversas companhias que se preocupam com a experiência de seus funcionários — e, graças a isso, melhoraram a experiência dos consumidores de maneira inequívoca.

Em resumo, as empresas participantes se preocuparam em fornecer ferramentas adequadas para um trabalho colaborativo, investiram para garantir maior comunicação entre todas as áreas e equipes e batalharam para que todos partilhassem de um sentimento de pertencimento — que faz toda a diferença.

Destaques do evento

Com apresentação de Didi Wagner, o evento vai se debruçar, principalmente, sobre os resultados de cinco companhias para lá de relevantes na região: Suzano, Mercado livre, Stone, Raízen e RaiaDrogasil.

Head de comunicação e branding da Suzano — a maior produtora global de celulose de eucalipto, além de uma das líderes na produção de papel —, Marcela Porto vai resumir os impactos da aposta da companhia em pessoas e na reestruturação de processos internos.

Um painel vai reunir Gabriella Bitencourt, Marilise Oliveira e Débora Bonetto. A primeira é gerente de employee experience da Stone, fintech brasileira de meios de pagamento. A segunda está à frente da área de comunicação corporativa da Raízen, joint-venture que atua na produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e geração de energia. Já Débora é gerente sênior de cultura e experiência do Mercado Livre, que dispensa apresentações. O trio vai contar como as empresas nas quais elas atuam começaram a transformação digital de dentro para fora.

Outro participante é Fábio Cunha, responsável pela área de event & employee experience da RaiaDrogasil, líder no setor de varejo farmacêutico do país — a companhia é fruto da fusão das redes Droga Raia e Drogasil. Cunha vai explicar como a experiência dos funcionários pode transformar a experiência dos consumidores.

O Workplace Transform Latam também terá a participação de Paulo Nassar, diretor-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje); de Daniela Diniz, diretora de conteúdo e de relações institucionais da consultoria Great Place to Work Brasil; e de André Micelli, CEO e editor-chefe da prestigiosa revista MIT Technology Review. Os três vão debater qual é o futuro do trabalho.

Uma palestra do historiador Leandro Karnal e uma apresentação do cantor e ex-titã Nando Reis encerram o evento online, que pode ser acessado aqui.