Volvo abre pré-venda de seu primeiro SUV 100% elétrico

Determinada a virar uma montadora somente de carros elétricos até 2030 — e a liderar o segmento premium da categoria —, a Volvo acelera ao máximo para alcançar os dois objetivos. No Brasil, onde já lançou cinco modelos da linha Híbrido Plug-in, a companhia sueca acaba de dar início à pré-venda de seu primeiro SUV compacto 100% elétrico. Trata-se do XC40 Recharge Pure Electric.

Com autonomia de 418 quilômetros, o lançamento foi desenvolvido para quem roda principalmente por regiões urbanas e está comprometido com a preservação do meio ambiente — não à toa, a base do veículo foi revestida integralmente com plástico reciclado. Por sinal, quem adquiri-lo durante a pré-venda leva de graça o Wallbox, que permite transformar a garagem de casa ou do escritório em um eletroposto — a instalação está inclusa.

Registre-se que o planejador de percursos integrado ao XC40 Recharge Pure Electric alerta o motorista quando a carga das baterias está chegando ao fim com muita antecedência. Mais: pode recomendar automaticamente quando e onde é possível fazer a recarga. O abastecimento a 80%, com as baterias zeradas, demora cerca de 40 minutos.

“É mais um marco para a Volvo no Brasil”, celebra João Oliveira, diretor-geral de operações e inovação, ressaltando que a montadora acabou de anunciar que não venderá mais carros somente com motor a combustão em solo nacional. A meta global da companhia para 2025 é que 50% das vendas sejam de modelos totalmente elétricos e os demais, híbridos. Atualmente, de cada dez veículos híbridos plug-in adquiridos no Brasil, sete são da Volvo.

Além do carregador, os primeiros compradores do XC40 Recharge Pure Electric vão ganhar um Google Nest, o alto-falante inteligente criado pela companhia do Vale do Silício. O aparelho faz alusão ao sistema multimídia desenvolvido pelo Google para o novo SUV. Os recursos são acionados por meio de uma tela de 9 polegadas. Permite, por exemplo, acessar tanto o Google Maps quanto o Google Play Store mesmo sem o smartphone por perto.

“O XC40 Recharge Pure Electric inaugura uma nova fase na comercialização de nossos produtos”, destaca André Bassetto, diretor de produto e customer service da montadora na América Latina. “O cliente já adquire o carro com garantia de três anos, todos os serviços inclusos nesse período e o Volvo On Call que, além de um serviço de concierge, funciona como um assistente em caso de acidentes”. Quando necessário, aliás, o Volvo On Call também pode ser acessado por amigos ou familiares.

O primeiro SUV de luxo totalmente elétrico da montadora sueca não tem botão de iniciar. Basta sentar ao volante e acelerar — são dois motores elétricos com tração integral, sem emissões de escape. Por não possuir motor a combustão, a parte dianteira do veículo dispõe de mais um bagageiro. Com 408 hp de potência, ele vai de zero a 100 km/h em meros 4,9 segundos.

O modelo também dispõe dos principais recursos de segurança e tecnologia da Volvo, como o Pilot Assist, que mantém o carro no centro da faixa, inclusive nas curvas, e o City Safety, que detecta veículos, pedestres, ciclistas e animais de grande porte. Já o Cross Traffic Alert monitora os carros na parte traseira, enquanto quatro câmeras de alta definição oferecem uma visão de 360° que fazem toda a diferença na hora de estacionar.

Os clientes interessados na pré-venda do XC40 Recharge Pure Electric precisam acessar o site, preencher um rápido cadastro e aguardar o contato da concessionária mais próxima. Preço inicial: 389.950 reais.