Vice-presidente de gestão financeira e RI do BB renuncia ao cargo

O vice-presidente de gestão financeira e relações com investidores do Banco do Brasil, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, renunciou ao cargo hoje. De acordo com fato relevante divulgado pelo banco, o conselho de administração já elegeu seu substituto: Carlos José da Costa André, que deve assumir o novo cargo em 1º de dezembro. Hamilton estava no Banco do Brasil desde 2016.

O executivo que passará a ocupar o cargo é funcionário de carreira do BB há 37 anos, com mais de 25 atuando em mercado de capitais, finanças e Asset management. É, também, vice-presidente da Anbima, onde atua como vice-presidente do conselho de autorregulação de administração de recursos de terceiros e como presidente do Fórum de Gestão de Fundos Mútuos. Graduado em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA em finanças pelo Ibmec, tem diferentes cursos de especialização em finanças no Brasil e no exterior.

Para o BB, 2020 foi um ano de mudanças no alto escalão. Neste ano, o novo presidente da instituição, André Brandão, tomou posse e ressaltou a continuidade à política de desinvestimento para tornar o banco mais eficiente e rentável, como o fechamento de agências em localidades não rentáveis. O olho nas finanças faz sentido. Neste ano, o banco sofreu alguns efeitos da pandemia, com queda de 23,3% no lucro reportado no terceiro trimestre ante o mesmo período do ano anterior.