Vibra aposta em ecossistema integrado para transformar postos e ampliar receitas

Presente de norte a sul do país, com quase 8 mil postos, a Vibra combina escala nacional, força de marca e um portfólio completo de produtos, franquias e serviços para fortalecer a competitividade da sua rede. Com a marca preferida do consumidor brasileiro, a companhia é líder em qualidade e confiança no mercado, distribuindo a melhor gasolina do país, Petrobras Podium, e a mais vendida, a gasolina Petrobras Grid, o que reforça uma oferta que alia tecnologia, qualidade e desempenho para consumidores e revendedores.

Essa base, sustentada por capilaridade, marca forte e excelência em produtos, é o ponto de partida para a evolução do modelo de negócios dos Postos Petrobras. Em um setor de margens pressionadas e competição crescente, o posto deixa de ser apenas um ponto de abastecimento para se consolidar como um ecossistema integrado de mobilidade, conveniência e serviços.

No Brasil, a Vibra tem liderado esse movimento ao transformar os Postos Petrobras em espaços mais amplos de consumo e conveniência. A estratégia amplia as fontes de receita da revenda, fortalece a competitividade do negócio e aprofunda a conexão com o consumidor, tornando o posto um centro de geração de valor contínuo.

Isso entrega para a revenda um modelo de negócio mais competitivo, amplia as fontes de receita e fortalece o relacionamento com o consumidor, passando a compor o núcleo da rentabilidade.

“Confiança e qualidade são os pilares da nossa atuação e o que sustenta a escolha do consumidor todos os dias. É isso que nos permite entregar uma proposta de valor consistente para a revenda, com produtos, serviços e uma marca forte que geram resultado na ponta”, afirma Mariana Santarém, VP de Marketing e Experiência do Cliente da Vibra.

“Construímos um ecossistema integrado que conecta combustíveis de qualidade e alta performance, conveniência, fidelidade, inteligência de dados e inovação para aumentar a rentabilidade dos nossos parceiros e atrair mais consumidores. E é essa combinação, presente em todo o país, que traduz a nossa brasilidade e dá escala à nossa estratégia de crescimento.”

Aditivadas como diferencial

Os Postos Petrobras contam com o portfólio mais completo do segmento, reunindo uma linha de produtos aditivados e premium de alto valor agregado. A gasolina Petrobras Podium, sinônimo de performance e potência, com a maior octanagem do mercado, é reconhecida como a melhor gasolina do Brasil. Já a gasolina Petrobras Grid é a aditivada líder em vendas no país desde 2022, segundo dados da ANP. Sua fórmula avançada contribui para a limpeza e proteção do motor, além de proporcionar até 5% de economia de combustível.

Diversificação no mesmo endereço

As franquias BR Mania e Lubrax+ ocupam papel central na estratégia de expansão e regionalização da Vibra em todo o país. A BR Mania soma 1.400 lojas e, segundo a Nielsen, é a rede que mais cresce no segmento, consolidando-se como uma das franquias mais promissoras do mercado.

A marca de conveniência vem fortalecendo a linha de food e ampliando o mix com opções práticas para atender às diversas demandas do dia a dia dos consumidores, consolidando a loja como ponto de encontro dos brasileiros. A iniciativa reforça a estratégia da BR Mania de evoluir continuamente seu portfólio, acompanhando hábitos de consumo e ampliando as opções para diferentes perfis de clientes. A marca lança uma nova linha de produtos de marca própria com seis opções de snacks, pensados para diferentes momentos de consumo.

Para franqueados e revendedores, o modelo prioriza crescimento sustentável, aumento de rentabilidade e simplificação da operação, além da chegada de um programa de relacionamento focado no aumento de vendas e no desenvolvimento do negócio.

No segmento de serviços automotivos, o Lubrax+ reúne mais de 1.700 centros de lubrificação e é a quinta maior franquia do Brasil, segundo ranking da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A força do modelo é impulsionada por uma marca consolidada: Lubrax foi eleita Top of Mind pela 9ª vez consecutiva, além de liderar o segmento de lubrificantes no mercado consumidor, segundo dados da Nielsen. Presente nos Postos Petrobras e conectada ao dia a dia dos motoristas, a marca amplia sua atuação com serviços que reforçam conveniência, confiança e qualidade.

O modelo prevê investimento inicial estimado em R$ 160 mil, faturamento médio mensal de R$ 65 mil e lucro médio de R$ 16 mil, o que representa margem de 24%. O retorno estimado é de até 24 meses, com contrato de cinco anos e royalties de 5% sobre o faturamento mensal, configurando uma estrutura enxuta e competitiva para atuação no setor automotivo.

Como evolução dessa estratégia, a companhia avança com o lançamento do Lubrax+ Express, formato que amplia a oferta de serviços rápidos e padronizados, com foco em eficiência operacional, inovação e maior giro por ponto. A proposta é oferecer uma experiência ainda mais ágil ao consumidor e novas oportunidades de rentabilidade para a revenda, reforçando a presença da marca nos postos com soluções de alto valor agregado.

Fidelização e experiência integrada

A Vibra também acelera a transformação digital para consolidar um ecossistema integrado que conecta, simplifica e potencializa a jornada do consumidor em cada ponto de contato. A experiência unificada combina o aplicativo Premmia com toda a rede de Postos Petrobras para criar jornadas personalizadas.

O aplicativo evoluiu para oferecer uma experiência de plataforma mais simplificada, intuitiva e totalmente digital. A cada pagamento com o app, o cliente acumula pontos que podem ser convertidos em cupons de desconto para abastecimento, compras nas lojas BR Mania, serviços no Lubrax+ e parceiros estratégicos.

A lógica é transformar uma compra recorrente — o abastecimento — em relacionamento contínuo. Para o revendedor, isso tende a representar maior frequência de visitas, aumento do tíquete médio e diversificação de receitas.

Ao integrar abastecimento, conveniência, serviços e soluções digitais em escala nacional, a Vibra reforça o papel dos Postos Petrobras como ecossistemas completos de mobilidade e consumo. A estratégia combina crescimento, eficiência e parceria com a revenda para sustentar a evolução do setor e ampliar a geração de valor no longo prazo.