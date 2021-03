Venda de carro seminovo e usado cai em janeiro; Gol, da Volkswagen, é lider

O Gol, da Volkswagen, foi o veículo mais vendido em janeiro no Brasil na categoria de seminovos e usados, segundo a Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores).

O modelo foi líder com 67.360 unidades vendidas, e representando 8,96% sobre o total; versus 38.536 unidades comercializadas do Palio, da Fiat. Outro veículos que não estão entre os 10 primeiros, quando juntos, somam 59,08% do total.

O mês de janeiro de 2021 teve 27,8% menos comercialização de veículos seminovos e usados quando comparado com dezembro e 6,4% quando comparado a janeiro de 2020.

A queda ocorreu em todas as regiões do país. A Norte, registrou queda, de 43,8%, seguida por Nordeste (-30,7%), Sudeste (-28,4%), Centro-Oeste (-22,1%) e Sul (-20,6%).