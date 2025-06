Veja o erro bilionário que levou a Kodak a falência

Em 1975, Steven Sasson, um jovem engenheiro de 24 anos recém contratado na Eastman Kodak Company, empresa de fotografia analógica que vendia rolos de filmes, inventou a primeira câmera digital da história.

O feito, que abriu caminho para a revolução da fotografia moderna, foi apresentado à diretoria da Kodak em reuniões discretas. Na época, a invenção foi engavetada, decisão que custou bilhões de dólares à empresa.

Na década de 1970, a empresa dominava o mercado fotográfico nos Estados Unidos e não enxergou futuro em imagens digitais.

Seus executivos estavam presos a um modelo de negócios altamente lucrativo: vendas de câmeras, filmes, revelações e impressões, todos feitos com produtos da própria Kodak, sem espaço para mudanças.

As informações foram retiradas do The New York Times.

A inovação como ameaça financeira

Steven Sasson construiu o primeiro protótipo da câmera digital com peças reaproveitadas: uma lente de uma câmera Super-8, um gravador digital portátil, baterias de níquel-cádmio e um sensor que transformava luz em sinal elétrico.

O sistema era rudimentar, mas funcional. Ele capturava imagens em 50 milissegundos e as reproduzia, com baixa resolução, em televisores.

Sasson estimava que, entre 15 e 20 anos, a fotografia digital estaria apta a competir com filmes tradicionais no mercado de consumo.“Quase ninguém sabia que eu estava trabalhando nisso, porque não era um projeto tão grande”, conta o engenheiro.

Quando Sasson apresentou o protótipo, a resposta dos executivos foi pragmática: “eles estavam convencidos de que ninguém jamais iria querer ver fotos em uma tela”.

O engenheiro conta que seus chefes não viam oportunidades na câmera digital, uma vez que a Kodak lucrava em cada etapa do processo fotográfico analógico. O modelo verticalizado garantia margens altas e fidelidade do consumidor.

O preço de contrariar o novo

Sasson ouviu dos líderes de negócios que sua invenção era boa demais e, por isso mesmo, perigosa.

Era o dilema clássico das finanças corporativas: proteger uma linha de receita consolidada ou apostar em um futuro incerto e de margens iniciais menores? A Kodak escolheu manter o presente, mesmo com o futuro diante de seus olhos.

Em 1989, a câmera criada por Sasson e seu colega Robert Hills, tinha 1,2 megapixels e já se assemelhava às câmeras profissionais atuais. Ainda assim, nunca foi lançada. O motivo: não prejudicar as vendas de filme.

A empresa perdeu espaço para concorrentes mais ágeis, que apostaram na transição digital sem medo de sacrificar margens temporárias.

Quando a Kodak finalmente lançou câmeras digitais ao consumidor, quase duas décadas depois da invenção de Sasson, já era tarde demais. Em 2012, a Kodak pediu falência.

A câmera de 1975 hoje está exposta no Museu Nacional de História Americana.

